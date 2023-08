Superlega, per la Sir l'inizio della preparazione è ormai alle porte

Parte il countdown per i Block Devils!

Pochi giorni, quattro per la precisione, e poi avvio ufficiale della stagione 2023-2024 con l’inizio della preparazione per i giocatori non impegnati con le proprie nazionali. Domenica sera ritrovo conviviale e poi lunedì mattina primo giorno di lavoro dunque per sei atleti della prima squadra: i liberi Massimo Colaci ed Alessandro Toscani, l’opposto Wassim Ben Tara, i centrali Sebastian Solè e Davide Candellaro e lo schiacciatore Tim Held. A completare il gruppo di lavoro a disposizione del nuovo tecnico Angelo Lorenzetti e del suo staff (il vice allenatore Massimiliano Giaccardi, l’assistente allenatore Andrea Piacentini, il preparatore atletico Sebastian Carotti, lo scoutman Francesco Monopoli e tutto lo staff medico e fisioterapico) altri cinque elementi pescati dal settore giovanile bianconero che permetteranno a Lorenzetti di poter impostare un lavoro più completo in questa fase di carenza forzata di organico: lo schiacciatore Riccardo Fiori, i centrali Filippo Fossa e Michele Severini ed i palleggiatori Mattia Cassieri e Vitale Tesone.

Con il PalaBarton ovviamente indisponibile in questa prima fase perché una delle sedi del campionato europeo maschile, sarà il PalaSir di Santa Maria degli Angeli (una delle strutture del settore giovanile) il quartier generale dei Block Devils mentre per il lavoro in sala pesi la squadra approfitterà della disponibilità della Corpus Wellness e Fitness Club di Perugia.

BLOCK DEVILS INTERNATIONAL

Prosegue intanto l’attività internazionale dei Block Devils protagonisti con le rispettive selezioni nazionali.

Rush finale in preparazione per i Campionati Europei per gli azzurri Giannelli e Russo (che proprio con l’Italia giocheranno due gare della Pool A anche al PalaBarton giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre), per i polacchi Leon e Semeniuk (in campo in Macedonia per la Pool C), per lo sloveno Ropret e per l’ucraino Plotnytskyi (che saranno avversari nella Pool B in Bulgaria). Fischio d’inizio della rassegna continentale lunedì 28 ottobre con la gara inaugurale Italia-Belgio a Bologna.

Proprio in ottica preparazione, molto interessante il “Memorial Hubert Wagner”, giunto alla sua ventesima edizione, che si terrà alla Tauron Arena di Cracovia in Polonia da domani 18 agosto a domenica 20 agosto e che vedrà in campo quattro sicure protagoniste della prossima rassegna continentale: gli azzurri campioni d’Europa e del Mondo in carica, i padroni di casa della Polonia fresca vincitrice dell’ultima VNL, i campioni olimpici in carica della Francia e i vice campioni europei della Slovenia.

Al lavoro rispettivamente con le nazionali di Cuba e Brasile anche Herrera e Flavio. L’obiettivo per entrambi, così come le selezioni europee, sono le qualificazioni olimpiche che si disputeranno dal 30 settembre all’8 ottobre in Brasile (in campo, restando in casa bianconera, proprio i padroni di casa verdeoro, Italia, Cuba ed Ucraina), in Giappone (in campo la Slovenia) ed in Qatar (Polonia tra le grandi protagoniste).