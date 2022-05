Obiettivo A2 rimandato per la 3M Perugia: sconfitta al golden set contro Messina

Niente da fare per la Pallavolo Perugia, che sfiora il sogno A2 in terra siciliana contro l’Akademia Messina. Eppure le premesse erano state ben altre. Parte fortissimo la formazione umbra, che vince i primi due set e si porta sul 15-11 nel terzo set. Dopo il 3-2 dell’andata, sarebbe stato il suggello adeguato e la conquista della seconda categoria del volley femminile era praticamente a un passo.

Purtroppo le padrone di casa hanno rialzato la testa, vincendo il terzo set dopo un parziale di 8-0. Il quarto set è stato combattuto e deciso dai dettagli, mentre tie-break e golden set hanno vista una Messina più volenterosa dominare e portare a casa partita e promozione, con la 3M protagonista di errori dettati dalla paura di sbagliare e dalla sensazione di avere compromesso tutto. Non è però finita qui. C’è ancora un’altra possibilità per le ragazze di coach Buonavita, che dovranno aspettare la vincente della sfida Melendugno – Castelfranco per un altro doppio confronto che sancirà la seconda neopromossa in A2.

Per il momento le pugliesi sono in vantaggio dopo il 3-2 di ieri in Toscana. Perdere come è avvenuto ieri non è mai facile e così fa ancora più male: c’è però la certezza che le giocatrici sapranno trovare le forze fisiche e mentali per rialzarsi e ritornare a vincere. L’obiettivo rimane a portata di mano. Il tabellino del match:

AKADEMIA MESSINA-3M PERUGIA 4-2 (14-25, 19-25, 25-21, 25-22, 15-9, 15-8)

MESSINA: Varaldo, Fabbo, Composto, Martilotti, Anselmo, Muzi (C), Quarto, Iannone, Liguori, Garofalo, Pisano, Cardoni. All. Gagliardi

PERUGIA: Belotti, Volpi, Traballi, Anastasi, Rota (L), Giugovaz, Patasce, Bianchini, Mazzasette, Fava, Pero, Manig. All. Buonavita