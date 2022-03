Ermgroup, ufficiale un nuovo ingresso nello staff tecnico

Una figura di rilievo e di esperienza è entrata nello staff tecnico della Pallavolo San Giustino: si tratta di Sabrina Catalani, residente nella vicina Sansepolcro, che segue le rappresentative femminili di Prima e Seconda Divisione, Under 16 e Under 12. La Catalani vanta un illustre passato di giocatrice ad alti livelli nel ruolo di schiacciatrice e con diversi campionati vinti: a Perugia, tre anni di Serie B, due di A2 e uno di A1; a Bergamo, una stagione in A2; a Città di Castello, C2 e poi C1; a Terni, B2 e B1; a Narni, C1 e B2 e ad Arezzo una C e una B2. Da allenatrice, due anni in D con il Sansepolcro, tre in C con l’Arezzo Volley 88, uno con le giovanili del Rassina, tre con il Saione Arezzo, una stagione al Città di Castello, tre nel San Giustino Volley e quattro nel Sansepolcro.

Un curriculum di tutto rispetto, che ora mette a disposizione della causa biancazzurra: “Sono molto contenta di questo ritorno a San Giustino – ha commentato la Catalani – perché conosco l’ambiente e la serietà della società, per cui sono convinta che, grazie all’impostazione data e al parco atlete a disposizione, si possa davvero fare qualcosa di importante”.