L’orgoglio di Marsciano sbarca a due passi dalla Capitale: Chiara Rumori ingaggiata dall’ICS Santa Lucia

Novità importanti per quel che riguarda Chiara Rumori, giocatrice originaria di Marsciano con trascorsi importanti nel volley che conta. Dopo una prima parte di stagione disputata in A2 con la maglia della Sirdeco Pescara, è arrivata per lei un’occasione dalla B1, per la precisione da una squadra che ha la propria sede a due passi dalla Capitale. Si tratta dell’ICS Santa Lucia, club di Fonte Nuova (Roma) che vuole risalire a tutti i costi dalla zona calda del girone D (è una neopromossa).

Ecco l’annuncio ufficiale da parte della società laziale: “Siamo molto contenti di annunciare l’arrivo in squadra di Chiara Rumori, giovane atleta classe ’98. Nelle ultime 4 stagioni ha calcato i campi di Serie A1 a A2 nel ruolo di libero. Dopo tre anni alla Bartoccini- Fortinfissi, arriva a Santa Lucia e porta con se un bagaglio di esperienze e vittorie. Siamo impazienti di vederla in campo con il resto della squadra, unendo le forze per raggiungere nuove vette”.

Non sono mancate le dichiarazioni della stessa giocatrice: “Sono molto contenta di poter entrare a far parte di questa grandissima famiglia. Sin dai primi contatti con la società ho avuto subito delle bellissime sensazioni per la loro voglia di migliorare sempre di più e per la loro dedizione al lavoro. Non vedo l’ora di mettermi in gioco, conoscere le mie compagne e lottare insieme a loro per il raggiungimento di tutti gli obiettivi, conoscere tutto l’ambiente e i tifosi. Sono sicura che che insieme potremmo fare grandi cose”.

Non è stata finora una stagione semplice quella di Chiara Rumori in A2. La Sirdeco Pescara ha racimolato appena un punto in 17 gare di campionato e la giocatrice marscianese ha avuto la possibilità di scendere in campo in 5 occasioni, dunque è carica più che mai per dimostrare ancora una volta tutto il proprio valore.