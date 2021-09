La Lucky Wind Trevi si avvicina con fiducia all'inizio del campionato

Step by step continua la marcia di avvicinamento dellaall'inizio del campionato, previsto fra poco meno di un mese. Venerdì 24 Settembre, ne terzo allenamento congiunto, dopo Jesi e Ponte Felcino, la compagine di Coach Sperandio ha impattato sulcontro le pari grado di. Miglioramenti che, giorno dopo giorno, sembrano essere evidenti da parte della squadra trevana, in cui l'amalgama del gruppo e l'alchimia nelle giocate, sembrano crescere sempre di più.

Nel due a due finale la Lucky Wind scende in campo con Giordano-Capezzali sulla diagonale di posto due, Castellucci e Princess Ndulue Adaobi di banda, Tiberi e Borrelli in poste tre, con Lillacci libero. Passato il week end si tornerà nuovamente al lavoro, in vista del prossimo impegno, previsto per mercoledì 29 settembre a Perugia. Questo il tabellino completo:

LUCKY WIND TREVI- CASTELBELLINO 2-2 (21-25; 25-22; 25-21; 16-25)