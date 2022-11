Superlega, SIr Safety Susa Perugia - Allianz Milano: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Torna a calcare il taraflex della Superlega la Sir Safety Susa Perugia!

Tutto pronto a Pian di Massiano per la sesta giornata di campionato con i Block Devils che sfidano domani sera l’Allianz Milano.

Fischio d’inizio con diretta TV su Raisport e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 19:00.

“Sono felice per la vittoria della Supercoppa, il mio primo trofeo qui in Italia”, dice il centrale brasiliano Flavio. “Ma ora piedi ben saldi in terra perché la Superlega va avanti ed ogni gara è importante e difficile. Domani ad esempio ci aspetta una partita difficilissima contro una squadra forte come Milano e cercheremo di dare il massimo davanti ai nostri tifosi”.

Seduta tattica video ed a seguire allenamento tecnico oggi pomeriggio per i ragazzi di coach Anastasi che domattina svolgeranno l’ultima rifinitura al PalaBarton in vista della partita. Rifinitura che probabilmente scioglierà i dubbi in merito alla formazione iniziale perché lo staff tecnico bianconero valuterà con attenzione lo stato di forma di tutti i componenti della rosa dopo la due giorni di Cagliari bellissima, ma al tempo stesso molto dispendiosa sotto l’aspetto fisico e mentale. Probabile un turno di riposo per Leon, possibile qualche ulteriore modifica in base alle condizioni dei ragazzi. Con queste premesse e con la postilla di ulteriori possibili variazioni, un possibile 6+1 potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, l’Mvp della Supercoppa Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Perugia, prima della classe a punteggio pieno, gioca per proseguire il suo ottimo percorso e per mantenere la leadership della classifica. “Special guest” d’eccezione naturalmente al PalaBarton domani sera la Del Monte Supercoppa, il trofeo conquistato martedì dai ragazzi in bianconero.

Milano arriva a Pian di Massiano dopo la sconfitta casalinga con Verona nel turno precedente che ha chiuso una striscia di tre vittorie consecutive. Voglia di rivalsa dunque negli uomini di coach Piazza che cercano punti importanti per la corsa alla qualificazione nel tabellone di Coppa Italia. Un paio di ballottaggi al centro ed in posto quattro nei sette di partenza. Un possibile starting seven potrebbe essere quello con Porro in regia, Patrty opposto, Piano e Loser centrali, Mergarejo ed Ebadipour schiacciatori e Pesaresi a guidare le operazioni in seconda linea.

AGGIORNAMENTO SULLE CONDIZIONI DI WILFREDO LEON

Lo staff medico bianconero nella persona del responsabile medico Dott. Sabatino comunica che il giocatore Wilfredo Leon prosegue ad essere in buone condizioni fisiche dopo il colpo subito alla testa nella finale di Supercoppa. Il capitano della Sir Safety Susa Perugia, che non ha palesato in questi giorni nessun sintomo post trauma, è stato sottoposto ieri sera ad una ulteriore tac di controllo a 72 ore dal trauma che ha dato esito positivo e che, associata all’assenza di sintomatologie, conferma la buona fase di ripresa dell’atleta il quale proseguirà quindi il suo recupero programmato con lo staff tecnico e sanitario.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domenica le porte del PalaBarton apriranno alle ore 17:30 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La società ricorda che la biglietteria all’interno del palazzetto aprirà alle ore 16:30 per l’acquisto dei biglietti per il match.

PRECEDENTI

Diciannove i precedenti tra le due formazioni. Sedici le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, tre le affermazioni dell’Allianz Milano. L’ultimo confronto diretto lo scorso 30 gennaio nel match di ritorno della regular season 2021-2022 con vittoria dei bianconeri all’Allianz Cloud 1-3 (21-25, 19-25, 25-23, 20-25).

EX DELLA PARTITA

Un ex in campo domani. È il libero bianconero Alessandro Piccinelli, in maglia Allianz nella stagione 2017-2018. In panchina per Milano invece, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia nel biennio 2011-2013.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Milano sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 19:00 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 19:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Carmine Fontana.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 19:00 Perugia-Milano sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Milano sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30. Ospiti in studio di Federica Monarchi e Marco Cruciani per la Sir Safety Susa Perugia saranno il tecnico Andrea Anastasi ed il preparatore atletico Sebastiano Chittolini.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Porro-Patry, Piano-Loser, Ebadipour-Mergarejo, Pesaresi libero. All. Piazza.

Arbitri: Marco Zavater - Lorenzo Mattei