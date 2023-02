Volley A1 femminile, Vero Volley Milano - Bartoccini Fortinfissi Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo la settimana di pausa dovuta alla Final-Four di Coppa Italia la Bartoccini-Fortinfissi Perugia si rimette in marcia alla volta di Milano. Ad aspettare le "Magliette Nere" all'Arena di Monza le medaglie d'argento del VeroVolley Milano. La formazione allenata da coach Gaspari in campionato ha riscontrato qualche difficoltà di troppo mentre in Coppa (Champions League ed Italia) ha saputo dire la sua prendendosi prima la rivincita su di una Bergamo resasi colpevole di aver avuto la meglio al tie-break durante nella terza Giornata di Ritorno, per poi continuare bene (e cancellare il ricordo della sconfitta finale contro Conegliano) vincendo in Repubblica Ceca il turno di CEV Champions League che vale anche il primo posto nel girone. Tutto questo carico potrebbe giocare qualche scherzo alla formazione lombarda che però ha un roster ben fornito, perfettamente in grado di fronteggiare periodi di carico intenso come quello che stanno affrontando. Del tutto opposta la situazione per le umbre che grazie alla Coppa hanno potuto lavorare sul proprio gioco anche in virtù del nuovo arrivo, anzi ritorno di Monika Galkowska che in diagonale con Santos saranno la variabile da comprendere per decodificare il gioco di coach Bertini.

Proprio con coach Bertini abbiamo approfondito il tema dei nuovi innesti. "Siamo contenti di come si è inserita Monika, si sta sempre di più abituando ai nostri ritmi ed al nostro modo di giocare e si è integrata alla perfezione nella squadra. Guardando in generale possiamo dire di essere soddisfatti, anche l’amichevole contro Firenze ci ha dato dei feedback molto positivi e vogliamo dimostrare contro Milano il nostro miglior livello possibile, ovviamente sappiamo che dall’altra parte ci sarà una formazione molto molto forte che però sta giocando spesso, dal canto nostro non possiamo far altro che rischiare tantissimo e mettercela tutta". - La continuità fuori dalle mura amiche parte fondamentale per la salvezza. - "In trasferta ancora non abbiamo mai fornito prestazioni di livello quindi sarà un’occasione per cercare di dimostrare il nostro valore anche al di fuori del PalaBarton perché poi alla fine la permanenza in A1 passa anche da cose come questa, ogni partita deve essere per noi non solo un’occasione di crescita ma anche di consapevolezza del nostro livello".

Le Probabili formazioni

Vero Volley Milano: Orro, Thompson, Rettke, Stevanovic, Sylla, Larson. Libero: Parrocchiale.

Allenatore: Gaspari



Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Santos, Galkowska, Polder, Nwakalor, Guerra, Lazic. Libero: Armini

Allenatore: Bertini

Arbitri: Mariano Gasparro, Enrico Autuori.

I precedenti

Sei i precedenti tra le due formazioni con un 100% in favore del Vero Volley

Le Ex

Nessuna ex in campo

In diretta streaming su VolleyballWorld domani sabato 4 febbraio alle 18.00

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.