Coppa Italia di A2, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Omag Mt San Giovanni In Marignano: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia torna in campo per la prima volta nel nuovo anno. La partita è alquanto delicata in quanto si tratta di uno scontro ad eliminazione diretta. Mercoledì 10 gennaio, con inizio alle ore 20.30, le ragazze di coach Giovi saranno impegnate al Palabarton nel quarto di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, quarta forza del girone B di Serie A2 con 28 punti all’attivo. Le due squadre si sono già incontrate in amichevole in pre-stagione, ma adesso è tutta un’altra storia. Chi vince va in semifinale per inseguire il sogno della finale di Trieste del 18 febbraio, chi perde è fuori. La Bartoccini Fortinfissi ci arriva con un lungo periodo di riposo (ultima partita giocata lo scorso 27 dicembre con Pescara), mentre San Giovanni in Marignano è scesa in campo nell’ultimo fine settimana perdendo tra le mura di casa per 1 a 3 contro Mondovì. La schiacciatrice della Bartoccini Fortinfissi Gaia Traballi commenta così la sfida:

“Non vediamo l’ora di scendere in campo perché allenarsi senza l’obiettivo della partita non è così bello – afferma la numero 2 – Può anche starci che San Giovanni, avendo giocato in questo fine settimana, potrebbe aver riacquisito un po’ più di ritmo partita, ma noi arriviamo più riposate. Diciamo che ci sono vantaggi e svantaggi della cosa. Sicuramente giocare al Palabarton è una grande spinta per noi. Loro hanno una classifica che non rispecchia i valori della squadra. Hanno più alternative nel sestetto titolare visto che Ortolani può giocare sia in posto 2 che in posto 4 e fino all’inizio della partita non sapremo con certezza che assetto potranno avere. Occhio poi a Nardo che è una schiacciatrice ormai affermata per la categoria. Noi vogliamo passare il turno e ce la metteremo tutta”.

Il condizionale è d’obbligo, ma le romagnole allenate dall’ex Bertini dovrebbero scendere in campo con la diagonale composta da Ghibaudo al palleggio e Ortolani opposto, Consoli e Parini al centro e Nardo e Pecorari in posto 4. Il libero è Meliffi. Come risponderà coach Giovi? Sicuramente con Ricci e Montano in diagonale, Bartolini e Cogliandro sotto rete e Traballi-Kosareva in banda. Capitan Sirressi comanderà le operazioni in seconda linea. Sappiamo bene che l’obiettivo numero uno della squadra del Presidente Antonio Bartoccini rimane il campionato, ma le Black Angels vogliono togliersi soddisfazioni importanti anche in questo torneo, sognando la finale di Trieste. Ma un passo per volta: ora c’è lo scoglio San Giovanni in Marignano, chi vince affronterà in semifinale la vincente dello scontro tra Talmassons e Montecchio.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere al match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Omag-Mt San Giovanni in Marignano sono acquistabili sia online su LiveTicket che il giorno stesso della partita presso il botteghino del Palabarton. Il prezzo del biglietto unico è di 5 €, mentre la tribuna vip costa 15 €.

LOTTERIA PER LE MAGLIE DELLE BLACK ANGELS

In occasione del quarto di finale di Coppa Italia, saranno messe in palio due maglie da gara delle nostre Black Angels. La lotteria è gratuita per tutti i presenti: ogni biglietto o abbonamento dà diritto ad un numero per partecipare. L’estrazione finale, che si svolgerà al termine della partita, regalerà a due fortunati tifosi la maglia ufficiale della stagione 2023/2024.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione. A raccontare l’incontro saranno le voci di Nicolò Brillo e Raffaello Agea.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Omag-Mt San Giovanni in Marignano è stata affidata alla direzione di David Kronaj e Martin Polenta. Al referto elettronico ci sarà Alessia De Rosa.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Omag-Mt San Giovanni in Marignano: Ghibaudo – Ortolani, Consoli – Parini, Nardo – Pecorari, Meliffi (libero). All.: Bertini. Ass.: Zanchi

Arbitri: David Kronaj – Martin Polenta

ATAMAH CAMPIONE UNDER 20 NEL TORNEO WEVZA – La centrale della Bartoccini Fortinfissi Perugia Princess Atamah si è laureata campione Under 20 nel torneo WEVZA di Ragusa con la nazionale italiana. Nella giornata di domenica 7 gennaio, le azzurrine hanno avuto la meglio in finale per 3 a 2 sulla Spagna (25-23, 25-18, 25-27, 24-26, 15-12). Le ragazze allenate da coach Gaetano Gagliardi ottengono quindi il pass per i campionati europei di categoria che si svolgeranno in Irlanda e Bulgaria dal 5 al 17 agosto.