Volley A2 femminile, Sirressi carica la Bartoccini: "Ora dipenderà tutto da noi"

Primo fine settimana del 2024 senza possibilità di scendere in campo per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Per questo weekend era in programma la trasferta in casa della Futura Giovani Busto Arsizio, match anticipato lo scorso 14 dicembre. Il campionato andrà avanti con la settima giornata del girone di ritorno, ma le Black Angels riposeranno. Riposeranno per modo dire… Le ragazze di coach Giovi sono infatti già tornate al lavoro dopo i giorni di pausa di fine anno. Le perugine si sono di nuovo radunate il 2 gennaio per sostenere un doppio allenamento tra palestra e taraflex, seguito da due sedute pomeridiane al Palabarton il 3 e il 4. Venerdì 5 gennaio è stata invece l’occasione per fare pesi, mentre il giorno dell’Epifania Traballi & company sono impegnate presso il palazzetto di San Marco. Chiusura di settimana con una prima seduta video e allenamento con palla nella tarda mattinata di domenica 7 gennaio. A raccontare il momento della Bartoccini Fortinfissi non può che essere il capitano Imma Sirressi che riparte con un flash dalle ultime settimane di dicembre.

“Lo stacco di fine anno ci voleva – ammette il libero –, abbiamo speso tantissimo in termini mentali e fisici in questa prima parte di stagione e avevamo bisogno di riposarci e ricaricarci. Da noi ci si aspetta, giustamente, sempre la prestazione e la vittoria. Per mantenere uno standard alto di classifica siamo sempre “condannate” alla vittoria e la concentrazione è sempre alta. Questo ci porta inevitabilmente a spendere tante energie psico-fisiche. Abbiamo approfittato per lavorare molto da un punto di vista fisico nelle ultime due settimane del 2023. Ci serviva mettere ‘benzina’ in corpo in vista dei primi impegni del nuovo anno che saranno molto importanti. Credo che lo staff medico, il nostro fisioterapista e il nostro preparatore hanno studiato un programma di lavoro perfettamente incastonato con il nostro calendario. C’è molta collaborazione e comunicazione con loro”.

Imma ha fatto riferimento ai primi impegni di questo gennaio. Si partirà il 10 con una gara da dentro o fuori al PalaBarton in occasione del quarto di finale di Coppa Italia Frecciarossa con la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, formazione che staziona al quarto posto dell’altro girone di Serie A2 Tigotà, lo B.

“Ancora dobbiamo studiare nel dettaglio l’avversario, ma credo sia più importante concentrarci su noi stesse – afferma sicura Imma –. Dobbiamo mantenere la stessa determinazione e rabbia agonistica mostrata fino ad ora. Questo è fondamentale. Ora arriverà la parte calda della stagione, con match ad eliminazione diretta come quello con San Giovanni e partite dal peso specifico importante. Dunque le motivazioni non mancano. Altro aspetto fondamentale sarà arrivare a queste sfide con una condizione psicofisica alta. Se queste due cose combaceranno potremo toglierci soddisfazioni. Ma non sarà facile: per esempio abbiamo già visto che nel girone di ritorno della prima fase quasi tutte le squadre sono migliorate nel gioco. Ad esempio, giocare con una Soverato in questo momento non è facile per nessuno. Abbiamo infatti già visto che qualche sorpresa è arrivata nel nostro girone. Nessuna partita è scontata”.

Sirresi dà appuntamento a tutti gli sportivi perugini e dei dintorni per mercoledì 10 gennaio (primo fischio alle ore 20.30). Si preannunciano temperature molto basse, per cui può essere l’occasione per venire a riscaldarsi al Palabarton e a creare una bella atmosfera che possa spingere le Black Angels verso la semifinale di Coppa Italia.

“Vedere gente sugli spalti è sempre bello e ci stimola a dare sempre di più. Abbiamo dimostrato di tenere alla città, alla squadra e in generale alla causa e ci piacerebbe avere un ritorno sempre maggiore in termini di pubblico. Abbiamo già un buon seguito ma puntiamo a riempire sempre di più il nostro splendido palazzetto. Dico di più… Venite anche con un po’ di anticipo rispetto all’inizio delle partite. Mi piacerebbe vedervi già da prima in occasione del riscaldamento. Vi aspettiamo”.

IL PERCORSO DI ATAMAH NEL TORNEO WEVZA – In questi giorni la centrale Princess Atamah non è in gruppo in quanto impegnata con la nazionale italiana Under 20 nel torneo WEVZA di Ragusa, evento che mette in palio un posto per i Campionati Europei di categoria in programma ad agosto 2024 in Bulgaria e Irlanda. Le azzurre, impegnate nella pool B, hanno ottenuto vittorie piene con Francia (3-1) e Belgio (3-1), mentre sono cadute al tie-break con la Germania (2-3). Sconfitta indolore quest’ultima, in quanto Atamah e compagne mantengono il primo posto del girone e si apprestano ad affrontare in semifinale l’Olanda sabato 6 gennaio alle ore 19.00.