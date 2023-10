Superlega, la Sir Susa Vim Perugia sbanca anche Monza: 3-0

Seconda vittoria stagionale per la Sir Susa Vim Perugia che espugna in tre set, tutti tiratissimi, l’Arena di Monza superando i padroni di casa del Vero Volley e restando in vetta ed a punteggio pieno in classifica.

Grande battaglia sportiva in campo contro una formazione coriacea e guidata in regia dall’imprevedibilità e dalla velocità del brasiliano Cachopa.

Ma i Block Devils, pur dimostrando ancora ovvi problemi di continuità e di equilibrio tra i reparti, dimostrano un carattere di ferro e grande compattezza di gruppo compensando ad una giornata non prolifica al servizio con qualità nella fase di sideout e con tanta lucidità nelle fasi calde dei parziali.

Si prende l’Mvp della gara un sontuoso Semeniuk. Il martello polacco chiude con 14 palloni vincenti, il 68% in ricezione e, tolte alcune battute, 0 nella casella degli errori diretti. Molto buona anche la prova dei due centrali Solè (pure lui in doppia cifra con 10 punti ed 8 su 9 in attacco) e Flavio, eccellente in seconda linea Max Colaci che guida i compagni in ricezione e salva tanti palloni impossibili in difesa. Giannelli distribuisce da par suo con Lorenzetti che utilizza in posto due e posto quattro le staffette Herrera-Ben Tara (decisivo nel finale di primo set un muro vincente del tunisino) e Leon-Plotnytskyi ed alla fine ha ragione lui.

Chiusa la pagina Monza, domattina per la Sir Susa Vim si apre quella della Supercoppa. La squadra salirà direttamente domattina a Biella, sede della Final Four per svolgere la seduta di rifinitura, martedì pomeriggio la sfida nella prima semifinale contro Trento.

IL MATCH

Stessi sette della prima giornata per Lorenzetti. Primo vantaggio bianconero con il contrattacco di Herrera ed il muro di Giannelli (3-5). Maar pareggia con la pipe (5-5). Il muro a tre biranzolo ferma Leon (8-7). Perugia torna avanti con l’errore in attacco di Maar (11-12). Magia di Giannelli per Flavio (11-13). Due di Takahashi rimettono tutto in equilibrio (14-14). Ace di Herrera (16-18) e poi doppio errore del cubano (18-18). Muro di Maar su Herrera, vantaggio Monza (19-18). Due pipe out di Maar capovolgono (21-22). Flavio al secondo tentativo (22-23). Leon dopo un lungo scambio porta per prima la Sir Susa Vim al set point (23-24). Il neto entrato Ben Tara trova il muro vincente che manda avanti Perugia (23-25).

Esce bene Monza dai blocchi nel secondo set (3-1). Ace di Maar (5-2). Di Martino mantiene le distanze (8-5). +4 Monza con Galassi (10-6). Si va avanti a suon di sideout con Takahashi che mette a segno il punto del 14-10. Scappa via Monza con Galassi (17-12). Muro di Leon (17-14). Fuori Szwarc (18-16). Perugia è eccessivamente fallosa al servizio e non riesce a rientrare (21-18). Il contrattacco di Leon riporta i suoi a -1 (21-20). Il nastro è amico di Semeniuk dai nove metri ed arriva l’ace della parità (21-21). Altro contrattacco di Leon (21-22). Il capitano bianconero porta Perugia per prima al set point (23-24). Szwarc rimanda tutto ai vantaggi (24-24). Ben Tara, in campo per Herrera va a segno e poi tira out il servizio (25-25). Semeniuk con la pipe (25-26). In rete il servizio di Leon (26-26). Solè con il primo tempo (26-27). Takahashi non ci sta (27-27). Di Martino con il muro (28-27). Flavio per le vie centrali (28-28). Szwarc contro il muro a tre (29-28). In rete Takahashi (29-29). Fuori anche Semeniuk (30-29). Ancora Flavio (30-30). Muro di Solè (30-31). Altro muro, stavolta di Herrera, e Perugia raddoppia (30-32).

C’è Plotnytskyi per Leon nel terzo set. Avanti Monza dopo l’errore di Herrera (4-3). Contrattacco di Takahashi (6-4). Fuori il giapponese, parità (6-6). Ace di Solè (10-11). Sfonda Herrera poi out Takahashi poi Flavio da posto tre (11-15). Di Martino e Takahashi riportano Monza in pista (14-15). In rete Flavio, parità (15-15). Semeniuk fa ripartire Perugia (15-17). Ancora il polacco (16-19). Il muro di Maar ferma Herrera (18-19). Nella metà campo bianconera è sempre Semeniuk (19-21). Ace di Maar, tutto di nuovo in equilibrio (21-21). Solè in “sette” (21-22). Herrera esplode il pallone dalla seconda linea (21-23). In rete Galassi, match point Perugia (22-24). Il muro di Plotnytskyi chiude la contesa e consegna tre punti ai Block Devils (22-25).

I COMMENTI

Kamil Semeniuk (Sir Susa Vim Perugia): “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile e così è stato. Ma abbiamo vinto ed è molto importante anche in vista della Supercoppa. Adesso ci concentriamo per la Final Four di Biella, martedì avremo una semifinale molto dura contro Trento. Aspettiamo a Biella i nostri tifosi, noi metteremo in campo tutto quello che abbiamo”.

IL TABELLINO

MINT VERO VOLLEY MONZA - SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3

Parziali: 23-25, 30-32, 22-25

MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa, Szwarc 15, Galassi 5, Di Martino 4, Takahashi 14, Maar 9, Gaggini (libero), Loeppky, Lawani. N.e.: Visic, Beretta, Comparoni, Morazzini (libero). All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Herrera 9, Flavio 8, Solè 10, Leon 9, Semeniuk 14, Colaci (libero), Plotnytskyi 1, Held, Ben Tara 2. N.e.: Ropret, Russo, Candellaro, Toscani (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Dominga Lot - Rossella Piana

LE CIFRE – MONZA: 18 b.s., 2 ace, 55% ric. pos., 22% ric. prf., 45% att., 6 muri. PERUGIA: 22 b.s., 3 ace, 59% ric. pos., 32% ric. prf., 50% att., 6 muri.