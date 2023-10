Superlega, Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Prima trasferta stagionale per la Sir Susa Vim Perugia.

Allenamento tecnico mattutino al PalaBarton e poi nel primo pomeriggio partenza per Monza dove domani sera i Block Devils affronteranno i padroni di casa della Mint Vero Volley per la seconda giornata di Superlega.

Fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 19:30 alla Opiquad Arena.

“Ci aspetta un match duro domani”, dice uno degli ex della sfida Oleh Plotnytskyi. “A Monza sono belli carichi, sono un’ottima squadra, in casa giocano molto bene ed è sempre complicato giocare e vincere nel loro palazzetto. È chiaro al tempo stesso che in questo periodo dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, a come giocare, al nostro sistema di gioco. Così facendo sono convinto che arriveranno anche i risultati. Come sto? Qui a Perugia sono a casa. Siamo un bel gruppo, stiamo lavorando per cambiare alcune cose in relazione al sistema di gioco che vuole Angelo (Lorenzetti, ndr). La Supercoppa? Non mi piace guardare troppo avanti. Adesso abbiamo la partita di Monza, una partita che è importante per noi come squadra ed a quella dobbiamo pensare”.

Lorenzetti ed il suo staff hanno lavorato assiduamente e con profitto durante tutta la settimana. I ragazzi hanno risposto bene alle sollecitazioni tecnico-tattiche del coach proseguendo nel processo di amalgama e conoscenza del nuovo sistema di gioco.

Ovviamente il focus è stato anche sul match di domani e sulla ricerca di quelle situazioni che possono essere importanti per indirizzare il match verso la parte bianconera. Potrebbe esserci una conferma dei sette di partenza visti anche domenica scorsa con Lorenzetti che potrebbe spedire in campo inizialmente Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Probabile conferma anche per Eccheli, tecnico di Monza, della formazione che nella prima giornata ha espugnato Civitanova.

Dovrebbero esserci al via Cachopa in regia, Szwarc opposto, Galassi e Di Martino al centro della rete, Takahashi e Maar in posto quattro e Gaggini a guidare la seconda linea.

PRECEDENTI

Trenta i precedenti tra le due formazioni. Ventitre le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, sette le affermazioni della Mint Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto è un giorno amaro per i Block Devils perché si tratta del 13 maggio scorso nella finale dei Playoff Challenge quando Monza espugnò al tie break il PalaBarton (parziali di 25-21, 15-25, 25-19, 24-26, 10-15) conquistando l’accesso alla terza coppa europea.

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figura l’ucraino Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file di Monza ci sono invece Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, e Thomas Beretta, in bianconero nella stagione 2014-2015.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Monza e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 19:30.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa della Opiquad Arena, racconterà live alle ore 19:30 Monza-Perugia sui canali social della società bianconera.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Monza-Perugia sarà trasmessa in replica eccezionalmente lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. In virtù della imminente Supercoppa, slitta invece a mercoledì, con canonico orario di inizio alle ore 21:30, “Golden Set”, il format di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa-Szwarc, Galassi-Di Martino, Takahashi-Maar, Gaggini libero. All. Eccheli.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Herrera, Flavio-Solè, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Dominga Lot - Rossella Piana