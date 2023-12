Superlega, la Sir ritrova Russo ed espugna di forza Catania

Dopo due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali ha suscitato non poche discussioni all'interno dell'ambiente specie per il modo in cui è arrivata, per la Sir Susa Vim Perugia è tornato il tempo di esultare. La prima giornata di ritorno nonchè ultimo match del 2023 ha sorriso in maniera netta ed inequivocabile ai Block Devils, che si sono andati ad imporre con il massimo scarto sul campo non certo agevole della Farmitalia Catania, una neopromossa in Superlega a caccia di punti salvezza.

Nulla è cambiato in classifica, in quanto sia davanti che dietro hanno fatto risultato pieno, ma la compagine bianconera può gioire due volte: la prima ovviamente per aver ottenuto il successo in maniera netta e convincente, la seconda per aver ritrovato Roberto Russo, schierato titolare oltre tre mesi dopo l'infortunio rimediato agli europei. Il centrale palermitano (per lui dunque quello di stasera poteva considerarsi un derby) si è tolto anche la soddisfazione di aver realizzato 13 punti (67% in primo tempo e ben 7 muri vincenti) e di essere il top scorer della serata assieme al compagno di squadra Plotnytskyi (suo l'MVP con il 61% di efficacia offensiva e all'austriaco Buchegger. Angelo Lorenzetti dunque può tirare un sospiro di sollievo dato che l'infermeria si sta finalmente svuotando: l'altro infortunato storico, e cioè Wilfredo Leon, dovrebbe tornare a disposizione a partire da metà gennaio.

Il tempo di far rientro in Umbria e per i bianconeri scatterà subito l'operazione Coppa Italia: il 4 gennaio alle ore 20:30 arriverà Modena, altra squadra piuttosto in difficoltà. Ma si giocherà in gara unica e davvero non si potrà sbagliare nulla o quasi.

La partita

Nei sette di partenza c'è dunque Russo. A far coppia con lui al centro è Solè, mentre Herrera gioca in diagonale a Giannelli.

L'avvio è equilibrato, poi è Herrera in contrattacco a siglare il 6-9. Il cubano però non trova il campo e Catania pareggia (9-9). Buchegger non riesce a mantenere la lucidità (14-16), Herrera chiude a muro per il 16-19. Ancora Buchegger in smash fa correre qualche brivido (18-19), Basic sbaglia e ristabilisce le distanze (18-21). Russo mura e Perugia si aggiudica il primo set (20-25).

I Block Devils sono costretti a fronteggiare la reazione degli etnei che partono a razzo nella seconda frazione (4-0). Il margine si mantiene costante fino al muro di Solè che dimezza il ritardo (11-9). Quest'ultimo fondamentale è ancora decisivo, autore Russo, che riesce nell'aggancio (18-18). Il centrale, nient'affatto pago, si ripete e compie il sorpasso (18-19). Massari fallisce in attacco e regala il set point a Perugia (23-24); Basic lo annulla e si va ai vantaggi (24-24). Risolvono Solè e Plotnytskyi per il 24-26 conclusivo.

Si gioca punto a punto anche nelle fasi iniziali del terzo set, il mani out di Buchegger determina il 10-8. L'errore di Boss ripristina la parità (11-11). Il muro bianconero determina il sorpasso (11-12); è l'episodio che segna la svolta in quanto la coppia Russo - Semeniuk è protagonista del break che porta Perugia sul 13-17. Cinque match point con Semeniuk (19-24); l'invasione a muro dei catanesi chiude la contesa (19-25).

Le parole dei protagonisti

Così il tecnico Angelo Lorenzetti al termine del match: "Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi anche se si sono evidenziate durante la partita alcune pecche che abbiamo e sulle quali dovremo lavorare da gennaio. Abbiamo momenti di poca attenzione in battuta ed in attacco dove, pur avendo una buona positività, mettiamo troppo errori e murate. Questo si è verificato un po’ anche stasera, ovviamente non in termini eclatanti altrimenti il secondo set lo avremmo perso".

Il tabellino

FARMITALIA CATANIA - SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3

Parziali: 20-25, 24-26, 19-25

FARMITALIA CATANIA: Santambrogio, Buchegger 13, Bossi 2, Masulovic 9, Massari 12, Basic 9, Cavaccini (libero), Baldi, Zappoli 1, Tondo. N.e.: Randazzo, Pierri (libero), Frumuselu, Orduna. All. Douglas, vice all. Bua.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 1, Herrera 10, Russo 13, Solè 8, Plotnytskyi 13, Semeniuk 12, Colaci (libero), Ben Tara, Ropret, Held. N.e.: Flavio, Candellaro, Toscani (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Antonella Verrascina - Mauro Goitre

LE CIFRE – CATANIA: 15 b.s., 1 ace, 41% ric. pos., 12% ric. prf., 48% att., 5 muri. PERUGIA: 11 b.s., 3 ace, 61% ric. pos., 27% ric. prf., 55% att., 12 muri.