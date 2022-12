Mondiale per club, la Sir non perde tempo e si mette subito al lavoro a Belo Horizonte

È a Belo Horizonte da ieri pomeriggio la Sir Safety Susa Perugia.

Dopo il lungo viaggio di ieri con partenza all’alba da Roma, scalo a Lisbona ed arrivo nella metropoli brasiliana nel secondo pomeriggio, i Block Devils entrano da oggi nel pieno della preparazione in vista del Mondiale per Club al via domani.

Oggi doppia seduta di lavoro per gli uomini di coach Anastasi. Al mattino la squadra ha svolto un allenamento tecnico nel palazzetto dello sport di Betim, sede della manifestazione, nel pomeriggio seduta di lavoro fisico agli ordini del preparatore atletico Chittolini.

Smaltita la stanchezza per il viaggio oltreoceano, i ragazzi hanno preso dunque confidenza con luci e misure dell’impianto carioca che sarà il teatro di tutti i match del Mondiale per Club. Anastasi ha provato alcune situazioni tecnico-tattiche, lasciando poi spazio a ripetute dai nove metri ed a lavoro di ricezione.

“La squadra sta bene e l’umore è buono”, dice proprio il tecnico bianconero. “Nella serata di ieri i ragazzi hanno svolto una sessione in piscina per togliere la stanchezza del lungo viaggio ed oggi iniziamo la preparazione vera e propria al Mondiale. Oggi e domani avremo due giorni di adattamento, i giocatori sono pronti ed io sono positivo”.

Anastasi parla delle due avversarie del girone di Perugia, il Renate Volei ed il Sada Cruzeiro.

“Sono due squadre molto competitive. Ovviamente il Sada è più conosciuto ed estremamente forte, ma anche il Renate è formazione di tutto rispetto. C’è l’opposto della nazionale brasiliana Roque molto forte in battuta ed in attacco, c’è una coppia di martelli di ottimo livello di cui uno è Lazo, un nazionale argentino molto tecnico. Poi c’è il palleggiatore argentino, l’allenatore argentino… insomma il Renate è una squadra molto sudamericana che gioca una buonissima pallavolo e che negli ultimi anni ha scalato la classifica della Liga brasiliana. Abbiamo molto rispetto di entrambe”.

Un torneo estremamente compresso e dispendioso sia mentalmente che fisicamente il Mondiale per Club. Anastasi la vede così.

“La mentalità con la quale siamo arrivati in Brasile è quella di giocare gara dopo gara. Nel nostro girone giocheremo sempre la seconda partita del giorno quindi finiremo molto tardi e dovremo valutare bene le condizioni dei giocatori. Per il momento abbiamo queste due partite con Sada e Renate e non pensiamo a null’altro cercando la qualificazione per le semifinali”.

PREVENDITA PER IL MATCH PERUGIA-ANKARA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE

La società bianconera comunica i dettagli della prevendita per il prossimo incontro casalingo dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton giovedì 15 dicembre alle ore 20:00 lo Ziraat Bank Ankara, match valido per la quarta giornata della Pool E di Champions League.

La prevendita per la sfida con Ankara, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), partirà lunedì 12 dicembre 2022 a partire dalle ore 12:00.

Di seguito i prezzi dei biglietti validi Perugia-Ankara (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi di prevendita e commissioni):

