Superlega, la Sir saluta Stefano Mengozzi: "Non sarai mai dimenticato"

Molto più che una riserva. Con i suoi modi di fare gentili e con la sua serenità nel farsi trovare sempre pronto Stefano Mengozzi si è ritagliato un posto indelebile nel cuore dei tifosi, che nelle ultime ore non stanno facendo altro che ringraziarlo per la disponibiità e la professionalità dimostrata.

Il motivo è il seguente; il centrale di Ravenna il prossimo anno, come del resto era assodato da diverse settimane, lascerà la Sir Safety Susa Perugia per tornare a giocare nella squadra della sua città, la Consar. La separazione per la verità si sarebbe potuta consumare un anno fa ma fu il presidente Sirci a stopparlo praticamente sulla porta, proprio perchè colpito dalle qualità tecniche e morali di questo giocatore.

Nella memoria di tutti resterà la prestazione della finale di Coppa Italia del febbraio 2022 a Bologna, quando i Block Devils vinsero 3-1. Determinanti ai fini del risultato le giocate di Stefano, che hanno letteralmente sbrogliato una matassa che rischiava di diventare complicata e che di fatto hanno consentito alla squadra allora diretta da Nikola Grbic di portare a casa il trofeo.

Il saluto sui social

Bellissimo il messaggio di commiato del club: "Sei “arrivato per fare il gregario” (cit!), hai alzato quella Coppa da protagonista! Perugia non dimentica! Grazie di tutto Mengo!"