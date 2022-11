Superlega, la Sir Safety Susa Perugia attende il big match con Trento

Riapre il PalaBarton per la Sir Safety Susa Perugia.

Dopo la trasferta di Champions ad Ankara, la squadra si ritrova oggi pomeriggio nell’impianto di Pian di Massiano perché incombe la Superlega con l’ottava giornata in arrivo nel fine settimana e con l’atteso big match casalingo di domenica contro l’Itas Trentino alle ore 16:30 con diretta TV su Raisport.

Prima (Perugia) contro seconda (Trento) della classe divise da cinque punti (anche se gli ospiti hanno giocato una gara in più al momento), palasport che si preannuncia gremito e traboccante di entusiasmo, cinque campioni del mondo (Giannelli e Russo da una parte, Michieletto, Lavia e Sbertoli dall’altra) in campo insieme ad altri grandissimi interpreti del volley internazionale (in ordine assolutamente sparso ed incompleto citiamo per tutti Leon, Semeniuk, Kaziyski e Podrascanin), due tecnici come Anastasi e Lorenzetti di grande esperienza e qualità, le telecamere della TV nazionale ad immortalare il tutto. Questi i principali ingredienti di una domenica pomeriggio di grande sport.

Doppio lavoro, fisico in sala pesi e con la palla nel campo centrale del PalaBarton, oggi per i Block Devils che prepareranno con molta attenzione il match sotto l’aspetto tecnico e tattico. La rifinitura di domani pomeriggio scioglierà gli ultimi dubbi di formazione di Anastasi.

In vista del big match il pensiero di Roberto Russo:

“La Champions League è già alle spalle. Adesso dobbiamo pensare al campionato e rimetterci subito in moto per andare a caccia della vittoria domenica con Trento. Li abbiamo già affrontati poco tempo fa nella semifinale della Del Monte Supercoppa, li conosciamo bene, sappiamo che hanno individualità importanti e che giocano una bella pallavolo. Sarà probabilmente un’altra battaglia, noi siamo concentrati e focalizzati sul match e lavoreremo in questi pochi giorni per prepararlo al meglio”.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE PRIME CINQUE GIORNATE DEL GIRONE DI RITORNO DI SUPERLEGA

La Lega Pallavolo Serie A ha diramato la programmazione riguardante le prime cinque giornate del girone di ritorno di Superlega. Nello specifico, per quello che riguarda Perugia, queste le partite interessate:

Regular Season SuperLega Credem Banca

1a Giornata di Ritorno

Domenica 18 dicembre 2022, ore 15.30

Vero Volley Monza – Sir Safety Susa Perugia

Diretta Volleyballworld.tv

Regular Season SuperLega Credem Banca

2a Giornata di Ritorno

Lunedì 26 dicembre 2022, ore 18.00

Sir Safety Susa Perugia – Emma Villas Aubay Siena

Diretta Volleyballworld.tv

Regular Season SuperLega Credem Banca

3a Giornata di Ritorno

Domenica 8 gennaio 2023, ore 18.00

WithU Verona – Sir Safety Susa Perugia

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Regular Season SuperLega Credem Banca

4a Giornata di Ritorno

Domenica 15 gennaio 2023, ore 18.00

Sir Safety Susa Perugia – Pallavolo Padova

Diretta Volleyballworld.tv

Regular Season SuperLega Credem Banca

5a Giornata di Ritorno

Domenica 22 gennaio 2023, ore 18.00

Valsa Group Modena – Sir Safety Susa Perugia

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv