Superlega, positivo per la Sir il test con Siena: al PalaBarton finisce 3-1

Terzo allenamento congiunto oggi pomeriggio al PalaBarton e primo successo stagionale per la Sir Susa Vim Perugia.

Dopo la sfida di ieri con S. Croce, i Block Devils di coach Lorenzetti sono scesi in campo a Pian di Massiano contro la Emma Villas Siena, già affrontata la scorsa settimana. Vittoria in quattro set per i bianconeri che hanno mostrato progressi importanti nel sistema di gioco e nella correlazione tra i reparti.

Miglior realizzatore nella metà campo Sir Susa Vim lo schiacciatore Held che ha sfoggiato tutto il suo repertorio offensivo chiudendo con 19 punti, 3 ace, 3 muri ed il 59% in ricezione. Doppia cifra anche per l’opposto tunisino-polacco Ben Tara (17 palloni vincenti) e per l’inossidabile Solè che al centro della rete ha ben giocato in attacco (56% in primo tempo) e chiuso ogni varco a muro (7 i vincenti). In netto miglioramento anche il plotone di giovanissimi a disposizione di Lorenzetti in questa fase. Dionigi e Fiori (rispettivamente 6 e 5 punti) hanno tenuto botta in posto quattro, Tesone e Cassieri in regia hanno saputo gestire con buona qualità la fase d’attacco della squadra, Severini e Fossa si sono ben destreggiati al centro dando respiro alla coppia Solè-Candellaro. È piaciuto, molto, l’atteggiamento della squadra in campo, sempre positivo, concentrato, coeso e volitivo.

Al termine dell’allenamento congiunto il commento di Sebastian Solè.

“Stiamo mettendo in campo quello che facciamo durante la settimana e ci stiamo riuscendo bene. Ovviamente il gruppo non è al completo, ma con questi ragazzi stiamo facendo un buon lavoro ed è una cosa molto positiva. Stasera abbiamo vinto e, anche se si tratta solo di un’amichevole, è una cosa bella, noi proseguiamo il nostro percorso e prendiamo da questi test le cose positive e negative. Come si sta in mezzo a tanti ragazzi? Mi fanno sentire più giovane (sorride Solè, ndr). Sono bravi ragazzi, da quando ci siamo ritrovati ad agosto sono cresciuti tantissimo. A loro questo lavoro fa molto bene, a noi stanno aiutando in palestra. In generale stiamo lavorando molto bene, tanto sia fisicamente che con la palla. Da inizio preparazione abbiamo fatto più di un passo in avanti, lavoriamo per essere pronti quando arriveranno i nostri compagni impegnati con le nazionali. Avranno un bel ritmo e noi dovremo essere pronti per inserirci alla grande”.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA - EMMA VILLAS SIENA 3-1

Parziali: 25-23, 20-25, 25-22, 25-19

SIR SUSA VIM PERUGIA: Tesone, Ben Tara 17, Candellaro 7, Solè 12, Held 19, Fiori 6, Colaci (libero), Cassieri, Severini, Dionigi 5, Toscani (libero), Fossa 1. All. Lorenzetti.

EMMA VILLA SIENA: Nevot 2, Milan 17, Copelli 8, Trillini 5, Pierotti 10, Tallone 13, Bonami (libero), Gonzi, Coser (libero), Acuti 1, Picuno 3. N.e.: Pellegrini, Ivanov, Krauchuk. All. Graziosi.

LE CIFRE – PERUGIA: 24 b.s., 4 ace, 52% ric. pos., 24% ric. prf., 50% att., 12 muri. SIENA: 23 b.s., 6 ace, 47% ric. pos., 23% ric. prf., 49% att., 6 muri.