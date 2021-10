Serie B, la Iacact Perugia pronta alla grande avventura. Bovari avverte: "Il rodaggio sarà ancora lungo"

Dopo un lungo periodo di amichevoli e allenamenti congiunti per la Iacact Perugia, squadra di pallavolo maschile nata nell'ambito del progetto Sport Academy Team che comprende altre due società, una di pallavolo (San Feliciano Volley) e una di calcio (Junior Carpine Magione), si appresta a debuttare nel campionato di serie B. L'appuntamento è in trasferta sul taraflex dei Lupi Santa Croce sabato 16 ottobre alle ore 18 mentre la settimana successiva sarà la volta del debutto casalingo al palazzetto dello sport di Magione, location che ospiterà le partite interne di questo team.

Per la squadra allenata da Fabio Bovari, coach dal passato importante (è stato sulla panchina della Bartoccini Fortinfissi Perugia fino a metà scorsa stagione) sono giorni di grande attesa. Ecco secondo lui qual'è lo stato di salute del gruppo a soli tre giorni dal via: "Abbiamo appena iniziato a scaldare i motori, durante la preparazione ci siamo confrontati con delle squadre che sono più avanti di noi sotto il profilo dell'intesa. La nostra è una squadra totalmente nuova e - avverte Bovari - il rodaggio sarà lungo. Conosciamo le difficoltà a cui andremo incontro, ma abbiamo chiaro in testa il percorso da compiere. Non ci resta che lavorare sodo per cercare quei miglioramenti che ci consentano di diventare competitivi".