La Ermgroup San Giustino continua a crederci: 3-0 agli Italchimici Foligno

Decima vittoria consecutiva per i boys di mister Bartolini che a pieno organico mostrano fin dai primi passaggi il giusto atteggiamento.

Una partenza esplosiva che permette di lasciare indietro i folignati di ben 4 lunghezze (5-1) ma gli avversari si rimboccano le maniche e provano a riagganciare i padroni di casa, rimanendo per diversi frangenti sotto di un punto. Respira Ermgroup San Giustino con il primo tempo di Stoppelli che riporta avanti i biancoazzurri di due lunghezze (15-13) e con l'attacco da posto due di Conti (17-15), fondamentale in questa fase di gioco. Sul 18-15 mister Restani chiama il primo time-out dell'incontro e alla ripresa Italchimici tenta il tutto per tutto; con l'ace di Urbani arrivano ad un soffio dai sangiustinesi (18-17) ma si tratta di una breve parentesi superata grazie al muro di Skuodis e all'ace di Stoppelli (21-17). Le squadre sembrano abbastanza equilibrate come è dimostrato dal punteggio ma sul finire di set arriva l'allungo dei biancoazzurri: Nico Zangarelli nel ruolo di opposto sigla il punto n. 22 ( 22-19). Con Skuodis si raggiunge il massimo vantaggio di questo primo parziale, un +5 pesantissimo, e con il punto di Cesaroni al centro ErmGroup Pallavolo San Giustino chiude il primo set 25-19.

Si riparte con Conti al servizio ed il primo punto viene messo a segno dalla squadra ospite. I biancoazzurri, come già accaduto al primo parziale, si portano sul 5-1 e Restani richiama i suoi con il time-out. Prova Italchimici a recuperare terreno ma i sangiustinesi sembrano avere la meglio e sul 13-7 il coach folignate richiede un secondo stop. Alla ripresa arrivano il doppio ace di Sitti ed il punto di Stoppelli da posto 4; ErmGroup conduce il gioco e si porta fino ad 11 lunghezze di vantaggio (18-7).

Molinari rompe la striscia positiva di San Giustino segnando il punto n.8 ma questo non basta a fermare i boys; entrano in campo Cipriani, che da posto 4 sigla il 21-14 , e Daniel Nelson in sostituzione di Sitti. Cesaroni riesce a chiudere positivamente il parziale 25-16. Un secondo set decisamente dominato dai ragazzi di Bartolini.

Al rientro in campo Italchimici mostra un altro atteggiamento tanto da portarsi in vantaggio per la prima volta dall'inizio dell'incontro 2-4; vantaggio mantenuto fino al cambio palla ottenuto dalla squadra di casa che aggancia così Foligno 8-8. Da questo momento cruciale i boys cominciano a portarsi avanti ed arriva il +5 grazie al muro su Urbani. Sul 20-16 entra Sideri al posto dell'ottimo Skuodis e Restani chiama ancora il time-out. Si riprende con Conti alla battuta ed è di Sideri il punto n. 22. I giochi sembrano ormai chiusi: con la pipe di Conti e l'ace di Zangarelli i boys chiudono il set 25-19 aggiudicandosi il match 3-0.

Tre punti importanti in questa fase di campionato, frutto dell'impegno dei ragazzi e del lavoro di tutto lo staff.

"I ragazzi sono in splendida forma- dichiara il preparatore atletico Giovanni Collacchioni al termine dell'incontro- e lo dimostrano dando il massimo in campo, nessuno escluso. Mi complimento con Mirko Monaldi per il lavoro combinato con la preparazione atletica, arma vincente dei boys che stanno tutti bene. Ringrazio anche il Dott. Neri che in assenza della fisioterapista ha gestito egregiamente la situazione. Ringrazio tutto lo staff che con il lavoro che svolge contribuisce al raggiungimento delle condizioni ottimali dei nostri atleti".





ERMGROUP PALLAVOLO SAN GIUSTINO: Cesaroni 7, Marra (L1) ricez. 68%, Nelson, Sitti 3, Conti 12, Sideri 2, Skuodis 11, Stoppelli 11, Muscarà 1, Zangarelli 10, Cipriani 1. Non entrati: Cioffi. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

ITALCHIMICI FOLIGNO: Molinari 5, Spalazzi 2, Campana, Musco 13, Urbani 5, Schippa (L1) ricez. 50%, Bregliozzi 1, Miorelli 12, Caridi 1, Battistelli 2. Non entrati: Guerrini, Carotenuto, Santini (L2). All. Paolo Restani e Fabio Bovari.