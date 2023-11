Superlega, meno due a Sir - Modena. Giannelli: "Gara da interpretare con pazienza"

Antivigilia di campionato per la Sir Susa Vim Perugia.

Ultime fatiche settimanali al PalaBarton per i ragazzi del presidente Sirci che oggi pomeriggio, domani pomeriggio e domenica mattina svolgeranno gli ultimi allenamenti tecnici sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano in vista del match di domenica contro Modena. Un match di prestigio e sempre molto attraente per il pubblico del volley con il palazzetto che si preannuncia gremito di spettatori richiamati dalle tante stelle che calcheranno il taraflex. Il tutto di fronte alle telecamere di Raisport.

I Block Devils si stanno preparando alla sfida con molta concentrazione, desiderosi di tornare al successo in Superlega dopo lo stop di Civitanova e consapevoli al tempo stesso delle difficoltà della gara contro una formazione che arriverà a Perugia certamente molto agguerrita.

A due giorni dalla partita, il pensiero del regista bianconero Simone Giannelli:



“Torniamo al PalaBarton davanti ai nostri tifosi dopo oltre venti giorni molto intensi, con una Supercoppa in più che vogliamo festeggiare insieme al nostro pubblico e consci di avere di fronte, dopo quelli giocati a Biella e dopo Civitanova, un altro match di cartello ed affascinante. Dall’altra parte della rete troveremo Modena, cioè una squadra di grande tradizione, di altissimo livello e con tanti grandi campioni nel proprio roster. Come sempre nel campionato italiano sarà una partita dura, complicata, che dovremo essere in primo luogo bravi ad interpretare e nella quale dovremo saper essere pazienti e pronti a sfruttare al massimo le occasioni che ci si presenteranno. Penso che il saldo battuta/ricezione, come spesso capita, potrà essere decisivo per spostare l’ago della bilancia della gara da una parte o dall’altra. Noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi e, con l’aiuto del pubblico del PalaBarton, puntiamo a tornare al successo in Superlega”.