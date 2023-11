Superlega, la Sir Susa Vim Perugia alza la concentrazione in vista di Cisterna

Doppia seduta di lavoro oggi per la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils hanno svolto stamattina attività in sala pesi agli ordini del preparatore atletico Sebastian Carotti intervallata da un lavoro di tecnica individuale mentre nel pomeriggio è previsto l’allenamento tecnico di squadra sul campo centrale del PalaBarton.

È antivigilia di Superlega per i bianconeri che sabato sera anticiperanno l’ottava di campionato ospitando alle ore 20:30 a Pian di Massiano il Cisterna Volley. Match preceduto, con inizio alle ore 18:00, dallo spettacolo prepartita di Alfa, giovane e talentuoso cantautore, che si esibirà con una performance con cui presenterà alcuni dei suoi brani più conosciuti (prevendita attiva con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket).

Avversario di Perugia una Cisterna al momento nona forza della Superlega con 7 punti frutto di 2 vittorie e 5 sconfitte. La formazione pontina di coach Falasca, a dispetto della classifica, va però affrontata con la massima concentrazione perché è team compatto, capace di giocare una buona pallavolo e con diversi giocatori di rango. A partire dalla diagonale di posto due dove presenta il regista Baranowicz, rientrato la scorsa settimana dalla parentesi in Bulgaria e palleggiatore tra i più talentuosi nel ruolo per velocità di gioco e nell’uscita di palla, e l’opposto francese Faure, classe ’99 ex Tolosa e Montpellier capace subito di far faville in Italia come dimostra il primo posto nella classifica attuale dei bomber del campionato con 140 punti a referto. Al centro Cisterna può contare sull’esperienza di Mazzone, ex tra le altre di Trento e Modena, e sulla fisicità del serbo Nedeljkovic, 205 cm molto insidiosi sotto rete e non a caso primo nella speciale classifica dei muri vincenti con 24 “block” a segno. In banda dovrebbero partire l’altro serbo Peric, colosso di 207 cm, e lo spagnolo Ramon, classe ’99 con un passato in patria, in Germania ed in Francia. Entrambi sono pericolosissimi in battuta e con caratteristiche complementari in attacco. Il libero è una vecchia conoscenza del pubblico perugino. In seconda linea per Cisterna c’è Alessandro Piccinelli, cinque stagioni a Pian di Massiano, straordinario quando c’è da usare il bagher.

Tanto basta per tenere altissima la guardia sabato sera come spiega anche il regista bianconero Simone Giannelli:

“Siamo concentrati al 100% sulla gara di sabato contro Cisterna, ci teniamo particolarmente a portare a casa la vittoria sia per una questione di classifica e di qualificazione ai quarti di Coppa Italia e sia perché sarebbe un ottimo viatico in vista del prossimo Mondiale per Club. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, Cisterna è un’ottima squadra che gioca bene a pallavolo, molto equilibrata e con diversi elementi in rosa molto interessanti. Ci stiamo preparando alla gara nel migliore dei modi, vogliamo proseguire la striscia di risultati positivi ed al PalaBarton sappiamo che potremo contare sull’appoggio del nostro pubblico”.