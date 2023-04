Volley femminile, in casa Bartoccini dopo la retrocessione via alla diaspora: Gardini giocherà a Vallefoglia

La sconfitta contro Conegliano dello scorso 8 aprile ha sancito la retrocessione in A2 della Bartoccini Fortinfissi Perugia ed ora è inevitabile uno smembramento del roster che ha affrontato questa tribolata stagione.

Il club del presidente Antonio Bartoccini dovrà ripartire senza l'apporto di Beatrice Gardini, una delle poche note positive di un campionato condotto ben al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali. La Megabox Ondulati Vallefoglia, formazione marchigiana attualmente impegnata nei Playoff Challenge, ha annunciato tramite i canali social di averla messa sotto contratto per la prossima stagione. La schiacciatrice dunque lascerà la casacca rossonera dopo una sola stagione di permanenza.

"Proprio grazie alla stagione che si è appena conclusa – afferma Gardini al sito ufficiale biancoverde – ho capito che a questo livello posso giocarmela. Di conseguenza, scegliendo Vallefoglia, ho pensato che fosse il club giusto per consentirmi di fare un passettino in avanti. Spero di contribuire ad alzare l’asticella in gruppo che già oggi è di alto livello”. Poi agggiunge: “Essere in un club e in una delle migliori Leghe al mondo comporta tanta responsabilità, ma allo stesso tempo mi rende orgogliosa di quello che sto facendo e volenterosa di continuare in quella che penso sia la strada giusta per me". Non ci saranno vacanze almeno per adesso: "Spero che questa sia un’estate di grande crescita e che mi possa portare all’inizio del campionato ancora più pronta e consapevole". Infine speranze per la prossima annata: "Sicuramente voglio fare bene con la maglia Megabox e di trovare anche un bel feeling con le mie compagne".