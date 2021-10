Intervolley Foligno, prestigiosa promozione per capitan Piumi

Il palleggiatore dei falchetti ha conseguito la qualifica di Allenatore di Terzo Grado, la più importante in ambito federale. Le congratulazioni della società su Facebook

Fabio Piumi guarda già al futuro. Il palleggiatore e capitano della Intervolley Foligno ha ricevuto oggi la qualifica di Allenatore di Terzo Grado, il massimo traguardo in ambito federale. I falchetti, sul loro profilo social, hanno voluto esprimere tutto l'orgoglio e la soddisfazione per questa giornata veramente importante e prestigiosa anche per i colori biancoazzurri:

"Fabio, palleggiatore e capitano della prima squadra di Serie B, è da anni il punto fermo di tanti giovanissimi atleti folignati che si sono avvicinati alla pallavolo grazie agli sforzi della società, soprattutto nei progetti con le scuole del territorio, e quest’anno ricoprirà il ruolo di assistente allenatore affiancando il responsabile del settore giovanile Mirco Giappesi, allenatore dalla navigata e ultra ventennale esperienza, con l’obiettivo di continuare ad allevare i giovani talenti del nostro vivaio.

In bocca al lupo Fabio, e buon lavoro!".