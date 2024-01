Un tecnico folignate per il progetto Club Italia del Centro: la FIPAV sceglie Fabio Berrettoni

Fabio Berrettoni, tecnico folignate da anni vicino alla compagine del Trevi Volley e della quale nella passata stagione è stato allenatore del giovanissimo gruppo di serie C, lanciando promettenti atlete nella formazione di B1, vestirà la maglia azzurra. Fortemente voluto anche dal presidente CR FIPAV Umbria Giuseppe Lomurno, entra infatti a far parte dello staff della Nazionale Italiana femminile di pallavolo per il progetto Club Italia del Centro.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Trevi volley, che augurando un grosso in bocca al lupo a Fabio per il prestigioso incarico professionale, definisce la nomina un vanto per l’intera società sportiva umbra che questo anno compie 40 anni. La società è esempio di serietà e professionalità a livello nazionale e festeggia i suoi 40 anni con un'altra soddisfazione, oltre alla medaglia d’argento al merito sportivo assegnatale questa estete dal CONI. Il Club Italia del Centro è un progetto pilota, fortemente voluto dalla FIPAV, con il sostegno dei Comitati Territoriali, oltre che affidato all’esperienza e alla competenza di un tecnico che vanta un curriculum straordinario alla guida delle nazionali giovanili come Marco Mencarelli.

A sostenere lo staff federale anche i più preparati tecnici delle regioni coinvolte, che segnaleranno le atlete di maggior talento che, nel corso della stagione, si metteranno in evidenza nelle società di appartenenza. Nello staff Berrettoni sarà il secondo allenatore. L’obiettivo è quello di scovare e far crescere i migliori talenti delle regioni dell’Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche e Sardegna. Sono previsti stage e raduni nelle varie sedi coinvolte e le convocazioni saranno ad ampio raggio, attenzionando tutte le migliori atlete dei vari territori. Il primo stage è in programma da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio presso il Pala Beatrice di Quartucciu, in provincia di Cagliari.