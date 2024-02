Daniele Santarelli sempre più star della tv turca: lo spot del tecnico folignate per San Valentino

Secondo Agatha Christie, due indizi rappresentano una coincidenza, ma nel caso di Daniele Santarelli possono essere considerati una prova a tutti gli effetti. Per la seconda volta l’allenatore originario di Foligno, alla guida dell’Imoco Conegliano e della Nazionale Femminile della Turchia, si è dimostrato a suo agio dietro la macchina da presa. Se n’era parlato circa un mese fa, in occasione di uno spot pubblicitario di una marca di elettrodomestici in voga in Turchia (e non solo), la Bosch.

In quel caso Santarelli era stato immortalato mentre usava con disinvoltura l’aspirapolvere in casa, un filmato che era riuscito a registrare migliaia e migliaia di like con tanto di apprezzamento delle tifose turche. Il bis è avvenuto oggi, in concomitanza con la festa di San Valentino. Sempre la Bosch ha immortalato il coach umbro mentre palleggia in casa rimanendo comodamente seduto in poltrona, prepara degli schemi sulla lavagnetta e prepara una romantica cenetta a due con tanto di fiori.

Il messaggio, in italiano, che si sente in sottofondo è il seguente: “Se amate così tanto, sicuramente aggiungete il vostro rispetto al vostro amore. Condividete le vostre responsabilità e fate uno sforzo, che vi innamoriate del vostro o sport o di una persona, non dimenticate, abbracciatela con 4 mani”. Anche stavolta il gradimento è stato altissimo: tra i commenti social si possono leggere frasi come “Il mio maestro sa fare tutto”, “Moki, sono così gelosa di te” (con chiaro riferimento a Monica De Gennaro, giocatrice e moglie di Santarelli), “Un esempio di virilità”.