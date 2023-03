Superlega, la Sir ha ripreso la marcia. Colaci e Anastasi soddisfatti e fiduciosi

Riprende la marcia la Sir Safety Susa Perugia che ieri pomeriggio è tornata alla vittoria sul campo della Gioiella Prisma Taranto nella penultima giornata di Superlega.

Successo rotondo dei Block Devils che oggi proseguono la loro lunga trasferta volando alla volta di Berlino dove mercoledì va in scena il primo dei due atti dei quarti di finale di Champions League contro il Berlin Recycling Volleys. Domani i Block Devils svolgeranno l’allenamento alla Max-Schmeling-Halle, casa della formazione tedesca.

Sul match di Taranto torna il libero, pugliese doc, Massimo Colaci:

“Per me è sempre un piacere tornare a giocare in Puglia. Sono venuti alla partita i miei genitori e ci tenevo particolarmente a far bene così come ci teneva tutta la squadra per riprendere il percorso interrotto la scorsa settimana. Riscatto dopo la Coppa Italia? No, non lo chiamerei così, non cercavamo riscatto. In Coppa Italia abbiamo perso e meritato di perdere, Piacenza ha fatto una grande partita ed è giusto fare i complimenti a loro che in quella occasione sono stati più bravi. Ieri a Taranto è stata una partita diversa. Loro non ci hanno messo grande pressione al servizio, abbiamo gestito bene in ricezione, il sideout è stato più fluido e questo ci ha consentito di gestire la gara”.

Soddisfatto anche il tecnico Andrea Anastasi:

“La vittoria di ieri è una nota positiva per noi. Aspettavo la gara di Taranto, volevamo farci una bella doccia e tirarci via la sconfitta subita meritatamente da Piacenza in Coppa Italia. Avevamo bisogno di giocare, ora inizieremo a farlo ogni tre giorni e siamo preparati per questo. La vittoria di ieri ci dà la possibilità di essere sereni, concentrati e di andare a Berlino mercoledì a giocarci una parte importante della nostra stagione. Ieri abbiamo giocato molto bene in fase di battuta e ricezione. Al servizio siamo stati diligenti commettendo anche pochi errori, in ricezione siamo stati efficaci e questo ha permesso a Simone (Giannelli, ndr) di poter sviluppare al meglio il nostro gioco. Una partita gestita bene, sono contento perché siamo stati sempre lì attaccati al risultato”.

PREVENDITE PER I PROSSIMI DUE MATCH CASALINGHI DELLA SIR SAFETY SUSA PERUGIA

La società bianconera comunica i dettagli delle prevendite per i prossimi due incontri casalinghi dei Block Devils che saranno protagonisti al PalaBarton domenica 12 marzo alle ore 18:00 contro la Cucine Lube Civitanova, match valido per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno di Superlega, e mercoledì 15 marzo alle ore 20:00 contro il Berlin Recycling Volleys, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

La prevendita per la sfida con Civitanova, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), sarà attiva a partire dalle ore 12:00 di martedì 7 marzo mentre la prevendita per la gara contro Berlino, sempre con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket, sarà attiva dalle ore 12:00 di lunedì 13 marzo.

Di seguito i prezzi dei biglietti validi sia per Perugia-Civitanova che per Perugia-Berlino (al prezzo va aggiunto l’importo di € 1,00 quale costo di commissione di servizio fissa):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00