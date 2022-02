B1: vittoria di prestigio per la Lucky Wind Trevi che si sbarazza di Nottolini

Come nelle previsioni, Lucky Wind Trevi- N8lini Lucca è stata una partita tirata, una bella partita che ha dimostrato ancora una volta, nel caso ce ne fosse stato bisogno, l’elevata qualità dei roster di entrambe la squadre. Anche per gli spettatori neutrali pensiamo che si siano divertiti e abbiano apprezzato lo spettacolo messo in scena al PalaGalinella. Tra le file delle padrone di casa da sottolineare, in una prestazione in generale molto convincente, l’ottima prestazione di Ndulue che con 18 punti è stata la migliore tra le sue, seguita da Castellucci con 17.

Menzione particolare anche per le prestazioni di Lillacci e Borelli. Tra le ospiti, le top scorer sono state Salvestrini e Tesanovic entrambe con 18 punti a referto. Nel primo set, la partita è rimasta in parità fino al 22 pari, quando Martina Tiberi, dopo un azione infinita, un’altra caratteristica di questa entusiasmante partita, porta la Lucky sul 23 a 22. Un fallo di doppio della palleggiatrice ospite e un attacco vincente della Castellucci fissano il punteggio sul 25 a 22.

Al cambio di campo, la N8lini parte a razzo portandosi in breve tempo sul 12 a 5, facendo sfruttare entrambi i time out a disposizione del coach umbro. Il secondo time out produce gli effetti desiderati e Trevi inizia a rosicchiare punto su punto alla squadra ospite. Il muro della Castellucci premia questa rincorsa fissando il punteggio sul 20 a 20. In questa fase è il servizio ficcante della Giordano ad aiutare il recupero della sua squadra. Sulle ali dell’entusiasmo, la squadra di casa vince il set per 25 a 22 trascinando il pubblico di casa con sé. Nel terzo set, la N8lini parte a razzo come nel set precedente e, sfruttando un momento di block out della squadra avversaria, conduce in porto il set per 25 a 10. In questo set da dimenticare per Trevi, da sottolineare l’esordio assoluto in serie B1 della 2005 Sofia Coresi, ennesimo prodotto del settore giovanile trevano. Settore giovanile trevano che in queste settimane sta vedendo il frutto di anni di lavoro con i debutti di Princess Ndulue, avvenuto settimana scorsa, e Sofia Coresi.

Nel quarto set, la contesa ritorna in assoluto equilibrio: i punti seguono le battute. A decidere l’esito finale per Trevi sono un punto della Ndulue e l’attacco finale della Ameri che fissano il punteggio finale sul 25-23 per le padroni casa. Con questa vittoria, Trevi si conferma al 6° posto in classifica, con due partite da recuperare (Energia 4.0 De Mitri e Castelfranco) e va a dormire a – 2 dalla zona play off, in attesa della partita domenicale di Castelfranco, che attualmente occupa la seconda posizione con una partita da recuperare, proprio contro Trevi.

In ogni caso la Lucky si mantiene in scia di quelle squadre che ambiscono ad un posto nei paly-off: ad oggi, per il 2° posto ci sono 6 squadre nel giro di 3 punti. La squadra Toscana si conferma al 5° posto in classifica con un punto in più rispetto a Trevi, ma con una partita in più giocata. Nel prossimo fine settimana, Trevi sarà impegnata in quel di Jesi, mentre la N8lini riceverà la visita della capolista, 3M Perugia che è uscita sconfitta nell’incontro casalingo contro Moie. Il tabellino del match:

Lucky Wind Trevi- Toscanagarden N8lini Lucca 3-1 (25-22, 25-22, 10-25, 25-23)

Lucky Wind Trevi: Radi, Borelli 9, Ameri 7, Tiberi 7, Lillacci (L), Pioli Giordano 4, Castellucci 17, Ndulue 18 Bosi, Coresi, Pizzi. All. Sperandio

Toscanagarden N8lini Lu: Lunardi 7, Coselli 6, Bresciani 2, Catani 5, Sciabordi, Battellino (L), Salvestrini 18, Bianciardi 12, Romani, Varani, Tesanovic 18. All. Capponi