B1. La Lucky Wind Trevi fa suo lo scontro salvezza in rimonta: Corridonia va ko al 4° set

Una boccata d’ossigeno: aveva bisogno proprio di questo la Lucky Wind Trevi dopo settimane difficili per guardare con maggiore fiducia al futuro. Il bel respiro è stato fatto nelle vicine Marche, per la precisione a Corridonia, con la formazione di coach Ricci che ha espugnato il campo della Corplast Edilvetri in rimonta. Il primo set perso ha fatto letteralmente tremare la formazione umbra che poi ha reagito con grande determinazione e ottenuto un successo che potrebbe essere decisivo per la permanenza nella Serie B1 del volley femminile. Trevi è partita con il sestetto composto da Giordano, Capezzali, Tiberi, Della Giovanpaola, Castellucci e Casareale, mentre Lillacci è stata schierata come libero.

Come già anticipato, il primo parziale è stato negativo e interpretato in maniera pessima. La Lucky Wind non è mai riuscita a entrare in partita e i 13 punti raccolti evidenziano la grande difficoltà nell’approccio a questa trasferta. La seconda frazione di gioco sembra ricalcare quella precedente e Trevi inizia a intravedere gli spettri di un raddoppio che sarebbe difficile da digerire. Con pazienza, però, le ragazze di coach Ricci ricuciono lo strappo e superano Corridonia fino al 25-22 che sancisce il pareggio e un po’ più di tranquillità nelle menti delle giocatrici.

L’entusiasmo trascina inevitabilmente le umbre nel terzo set, guidato con grande autorità e chiuso con ben otto lunghezze di vantaggio per il 2-1 provvisorio che lascia intravedere la conquista della posta piena. Nel quarto parziale, le padrone di casa fanno di tutto per prolungare il match e l’8-4 iniziale è un segnale che ridesta Trevi dal torpore. L’equilibrio si presenta a metà set (14-14), ma la Corplast Edilvetri rimette di nuovo la freccia (18-15).

Grazie a Castellucci, fortunatamente, la Lucky Wind non molla un centimetro e dopo il 21-21, è un assolo trevano quello che chiude la partita. Il 3-1 regala alla squadra una classifica più rassicurante: i punti sono ora 30, con cinque lunghezze di vantaggio proprio su Corridonia che è terzultima e quindi in piena zona retrocessione. Dopo la pausa pasquale, la Lucky Wind tornerà in campo il prossimo 15 aprile, quando ospiterà in casa il fanalino di coda del girone D, il Volley Modena. Il tabellino del match:

CORPLAST EDILVETRI CORRIDONIA - LUCKY WIND TREVI 1-3 (25-13, 22-25, 17-25, 22-25)

CORRIDONIA: Gobbi 13, Paparelli 5, Grilli 9, Partenio 10, Rita 15, Gatta 9, Zannini (L), Giorgi (L), Romani, Mercanti Borsella, Salvatori, Patrassi. All. Fusco - Ciampechini

TREVI: Della Giovampaola 5, Tiberi 13, Capezzali 18, Giordano 5, Castellucci 14, Casareale 2, Lillacci (L), Coresi (L), Formenti 6, Radi, Ba Gidere, Canuti. All. Ricci