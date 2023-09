Volley femminile B1. La Lucky Wind Trevi comincia a prendere confidenza con il campo

Dopo molti giorni di allenamento inizia a prendere confidenza con il campo da gioco la Lucky Wind Trevi 2023-2024. Nella settimana appena trascorsa sono iniziate le prime amichevoli. Un doppio appuntamento, sempre in terra trevana, in cui le ragazze biancoazzurre hanno avuto modo di confrontarsi con alcune realtà sia di Serie B2 che di B1. Prologo avvenuto martedì 12 settembre, quando a Trevi è salita la squadra di Magione, compagine che milita nel campionato di Serie B2. Un primo approccio con il gioco e con le prime indicazioni di coach Camiolo, che ha visto le trevane prevalere per tre a uno.

Il secondo evento si è svolto domenica 17 settembre, sempre al PalaGallinella, in un triangolare che, oltre alla Lucky Wind, ha visto scendere in campo le squadre di Ostia (B2) e Jesi (B1), quest'ultima inserita nel Girone D di campionato insieme alle biancoazzurre. Il primo match, andato in scena domenica mattina alle ore 10, ha visto prevalere le padrone di casa per tre a zero. Nel pomeriggio, la prima delle due partite ha visto le Jesine prevalere, sempre contro Ostia, tre a zero. Nell'ultimo incontro in programma, valido per la finale, è ancora Jesi ad avere la meglio sulla Lucky Wind per due ad uno. Ottimo viatico per le trevane all'inizio del precorso che porta verso il campionato. Non finisce qui perché anche questa settimana la Lucky Wind scenderà in campo. Appuntamento previsto per oggi alle ore 18 quando affronteranno, a Moie di Maiolati, le pari grado della Clementina 2020.