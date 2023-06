Volley femminile B1. La Lucky Wind Trevi affida la panchina a Pietro Camiolo

È Pietro Camiolo il primo tassello con cui la Lucky Wind Trevi inizia a costruire il puzzle della prossima stagione sportiva, la 2023-2024 che verrà disputata nella Serie B1 del volley femminile. Si tratta di un coach di grande esperienza che vanta tante presenze proprio nella terza categoria nazionale. Classe 1962, nato a Messina ma romano d’adozione, inizia la sua carriera da allenatore nel Volley Fimicino nel 1992 in terza categoria, ottenendo nel giro di cinque stagioni il doppio salto di categoria fino alla prima divisione.

Resta alla guida della squadra fino al 2001, arrivando ad ottenere la Serie C prima di trasferirsi ad Aprilia. Dopo alcune esperienze sempre nell’ambiente romano tra Serie C e Under 18, dalla stagione 2013 fa il salto in Serie B, categoria mai più lasciata, rimbalzando tra Lazio, Sicilia e Umbria. Nell’ultima stagione ha difeso i colori della Fly Volley Marsala, nel girone E della Serie B1. da parte di tutta la dirigenza della Trevi Volley è stato formulato il più grande in bocca al lupo per questa avventura.