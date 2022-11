B1: ennesima trasferta per la Lucky Wind Trevi, domani lo scontro diretto contro Cesena

Un nuovo fine settimana sta per alzare il sipario sulla stagione sportiva 2022-2023 della Lucky Wind Trevi. Una stagione sportiva che sembra essere contrassegnata, almeno in questa prima parte, da tantissime trasferte. Con questa ottava giornata, sarà la quinta lontana dal pubblico amico per le ragazze di Mister Ricci. Considerando che la Lucky Wind ha già effettuato il suo turno di riposo, le partite al PalaGallinella fino ad ora sono state soltanto due.

Le biancoazzurre vengono da quattro punti nelle ultime due gare, e la sconfitta al tie break sul difficile campo di Altino. Alessandra Capezzali, contattata dai canali societari, cerca di analizzare il periodo biancoblù: “Veniamo da una partita che mi è piaciuta molto, anche se ci sono stati degli alti e bassi, cosa che stiamo cercando di aggiustare anche in palestra. Con Gianluca (Ricci n.d.r.) stiamo facendo un ottimo lavoro, la squadra risponde bene. Sono molto contenta di come stiamo andando, perché in palestra durante la settimana ci alleniamo molto e credo siamo sulla buona strada per salire ancora”.

Sabato un altro test difficile per la Lucky Wind che andrà a fare visita a Cesena, squadra che sta lottando, insieme alle trevane, per gli stessi obiettivi e che annovera tra le proprie file la ex Di Arcangelo. “Sappiamo che Cesena è una bellissima squadra, che ha gli stessi nostri punti, quindi andremo la con la voglia di vincere e di continuare a fare bene” conclude Alessandra. Fischio d’inizio previsto per le ore 18 di Sabato 26 Novembre al Carisport di Cesena. Diretta streaming sul canale Youtube “Volley Club Cesena”.