B1: colpaccio di Trevi a Castelbellino, per la Lucky Wind quarto posto solitario

Colpaccio dellanella sua seconda trasferta stagionale: le ragazze di coach Sperandio sono andate a vincere 3 a 0 a Moie contro la. Partita che ha dimostrato una crescita nell’organizzazione di gioco e personale, limitando al minimo i passaggi a vuoto. Si è vista una crescita nella correlazione muro-difesa e nella distribuzione di gioco della Giordano. Considerato il palazzetto “infuocato” e lo spessore della squadra avversaria, la prestazione della banda trevana è una prestazione di sostanza che fa ben sperare per il futuro e, nel breve termine, fa rimanere adella classifica.

Se contro Pomezia capitan Capezzali aveva preso su di sé la squadra portandola al tre break, oggi non possiamo non citare Alessia Castellucci come la vera mattatrice di giornata dimostrando tutto il suo valore, realizzando 18 punti complessivi. La partita era iniziata con il consueto sestetto schierato da mister Sperandio: Giordano in palleggio, capitan Capezzali opposto, Tiberi e Borelli centrali, Castellucci e Ameri sulle ali e Lillacci libero. Il primo set si caratterizza subito da un avvio importante della squadra di casa che si porta avanti 4 a 0. Immediatamente c’è la risposta di Trevi che sul turno di servizio di Giordano annulla la fuga ristabilendo la parità.

Poi è la volta della Lucky tentare la fuga: tra i turni a servizio della Castellucci e della Tiberi si arriva al 12 a 7. Ma anche questa fuga viene rintuzzata per la buona reazione della squadra di Moie che raggiunge la parità (12- 12). Si va avanti di punto a punto, fino a quando, ancora sui turni di servizio della Giordano, prima, e della Tiberi, poi, la Lucky allunga al 23- 18. Con due errori finali della Battistelli, la squadra ospite si aggiudica il primo parziale per 25-20. Nel secondo set, la partita diventa ancora più equilibrata rispetto al primo parziale e si arriva punto a punto fino al 19 a 17 Battistelli, quando con la Ameri in turno di servizio, Trevi inserisce 5 punti di fila andando avanti 21 a 19. Sul 23 a 21 Trevi, sono i punti pesanti della Castellucci a decretare la fine del parziale e portare avanti le ospiti per 2 set a 0 (25-21).

Nel terzo set si combatte punto a punto con Castellucci che continua il suo show e saranno 9 i punti a referto solo per questo set. Gli strappi decisivi si hanno con Borelli al servizio che vede Trevi portarsi da 17- 16 a 20- 17 e con Castellucci dove, con il suo servizio, porta Trevi a Match ball. Con il punto finale di capitan Capezzali la Lucky si aggiudica la partita per 25 a 22. Dopo questa iniezione di fiducia, si ritorna in palestra per continuare a lavorare e a pensare alla prossima partita contro Volley Casal De’ Pazzi (sabato alle ore 18:00 PalaGalinella). Il tabellino del match:

BATTISTELLI TERMOFOGLIA- LUCKY WIND TREVI 0-3 (20-25; 21- 25; 22-25)

Lucky Wind Trevi: Giordano 5; Castellucci 18; Tiberi 8; Capezzali 12; Borelli 2; Ameri 10; Ndulue; Pioli; Radi; Pizzi; Bosi; Lillacci L1; Coresi L2. 1° All: Gian Paolo Sperandio; 2° All: Albino Bosi

Battistelli Termofoglia: Gotti 10; Pizzicchini 3; Rossi 3; Spadoni 8; Galazzo 7; Pomili 5; Soleti 14; Zannini; Polezzi; Valoppi L1. 1° All: Luca Secchi; 2° All: Reindorf Northey