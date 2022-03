B1: la 3M Perugia concede il bis e batte nuovamente il Volley Angels

Nessuna distrazione. La 3M Perugia, diversamente dal violinista Paganini, si è ripetuta oggi pomeriggio nella doppia sfida in pochi giorni contro il fanalino di coda Volley Angels Project. La capolista del girone E ha replicato il 3-0 di 72 ore fa, mettendo ancora di più una seria ipoteca sulla conquista dei play-off di B1. Le biancorosse hanno mantenuto altissima la concentrazione, senza mai sottovalutare un avversario con una classifica ben diversa ed evitando il nervosismo che sarebbe potuto scaturire nel complicato secondo set.

Il dominio è stato evidente già nel primo parziale. Le ragazze di coach Buonavita hanno messo a terra un pallone dopo l’altro per il provvisorio 12-5 che ha messo subito le cose in chiaro. Il doppio time-out in pochi minuti delle marchigiane non ha sortito alcun effetto, anzi Perugia ha allungato ancora (16-6 e 18-7). Nel finale della frazione di gioco è stato sufficiente gestire il buon vantaggio fino all'eloquente 25-11 e l’incoraggiante 1-0. Come già anticipato, il secondo set è stato molto più equilibrato.

Volley Angels ha cercato di spaventare la capolista, passando presto in vantaggio (6-4) e resistendo agli inevitabili ritorni delle padrone di casa. Il 10-8 per le ospiti è stato l’ultimo momento in cui la formazione fermana è stata avanti, poi la 3M si è rimboccata le maniche, conducendo con minimi scarti. Il 25-21 ha premiato nuovamente le biancorosse e il 2-0 ha fatto intuire come la fine del match fosse vicina.

Il terzo set è stato ancora una volta una attenta amministrazione del vantaggio da parte di Perugia che ha lasciato alle avversarie appena 14 punti. Il 3-0 è diventato dunque realtà: pronostico rispettato e primato al sicuro. Il tabellino del match:

3M PERUGIA-VOLLEY ANGELS PROJECT 3-0 (25-11, 25-21, 25-14)

PERUGIA: Giugovaz, Traballi, Bianchini, Fava, Pero, Manig, Belotti, Patasce, Volpi, Rota (L). All.: Buonavita.

VOLLEY ANGELS: Ragni, Gennari, Alberti, Di Clemente, Maracchione, Casarin, De Angelis, Benazzi, Morciano, Di Marino, Beretti, Valentini, Ceravolo, Bastiani. All. Capriotti-Ruggieri