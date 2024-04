Anche Assisi si tinge di Azzurro: la giovanissima Noemi Fiorucci in Nazionale

Prosegue con successo l’attività del Club Italia del Centro, il progetto della Federazione Italiana Pallavolo, realizzato in collaborazione con i Comitati Territoriali, che vivrà il prossimo appuntamento, a partire da lunedì 29 aprile fino al 3 maggio, nella Regione Lazio. Il Direttore Tecnico delle attività Giovanili Femminili, Prof. Marco Mencarelli ha convocato 20 giocatrici, di Marche, Umbria, Lazio e Sardegna, presso il "Centro Sportivo A.M.-Vigna di Valle" in via Provinciale Vigna di Valle, Bracciano (Roma).

Lo stage sarà guidato dallo staff azzurro composto da Michele Minotto Michele (1° Allenatore), Fabio Berrettoni (2° Allenatore), Jenny Barazza Jenny (Assistente Allenatore), Viola Ciofini (Fisioterapista), Simone Mencaccini (Preparatore Atletico), Marco Mencarelli (Direttore Tecnico), Gaetano Gagliardi (Tecnico Federale) e Alessio Di Iorio (Team Manager).

C’è anche un po’ di Assisi in queste convocazioni che potrebbero “nascondere” i futuri talenti del volley femminile italiano. In effetti, Mencarelli ha deciso di puntare anche su una giovanissima giocatrice, originaria di Perugia, che gioca nell’ASD Assisi Volley: si tratta di Noemi Fiorucci, non nuova comunque a queste soddisfazioni personali. Lo scorso mese di novembre, infatti, era stata selezionata proprio da Mencarelli in occasione del Regional Day Femminile 2023.

Noemi, tra l’altro, è una delle atlete che andranno a rappresentare il Comitato Regionale dell’Umbria al prossimo Trofeo delle Regioni. È una conferma importante per la società pallavolistica di Assisi, la quale può vantare una storia di quasi 40 anni (è stata fondata nel 1985). Fin da subito la sua attività è stata rivolta al settore giovanile, sia maschile che femminile, un impegno culminato nella splendida notizia degli ultimi giorni.