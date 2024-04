Marsciano e Spoleto si tingono di Azzurro: due giovanissime atlete in Nazionale

Il secondo appuntamento del Club Italia del Centro, iI progetto del settore nazionale femminile della FIPAV che scova e fa crescere i migliori talenti di Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria e Sardegna, si è svolto a Francavilla (Chieti), presso il Palazzetto dello Sport di Francavilla al Mare, dal 2 al 6 aprile. Le 26 atlete coinvolte si sono allenate sotto la guida del direttore tecnico Marco Mencarelli e del suo staff.

È stata una settimana intensa di lavoro sul campo, caratterizzata da doppie sessioni di allenamento durante le quali i tecnici regionali federali hanno avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto e confrontarsi con i tecnici federali in un contesto a 360°. Proprio l’Umbria è stata ben rappresentata da due giovanissime pallavoliste, vale a dire Martina Sgrigna che milita nella Nuova Pallavolo Spoleto, e Bianca Tedeschi che gioca a Marsciano con la Pallavolo Media Umbria.

Si tratta di due conferme importanti perché già nei mesi scorsi la Federazione aveva preso entrambe in debita considerazione. Martina Sgrigna, classe 2008, è riuscita a conquistare il titolo di campionessa regionale Under 14 e ha iniziato a giocare quando aveva 10 anni dopo le precedenti esperienze con il nuoto e il ballo. Il volley ha stregato presto anche Bianca Tedeschi (classe 2009) che ha inorgoglito in più di una circostanza il proprio club di appartenenza.

Sia Martina che Bianca rappresentano grandi speranze non solo per la pallavolo umbra ma anche per quella nazionale a questo punto. I prossimi appuntamenti con il Club Italia del Centro sono in programma nel Lazio dal 29 aprile al 3 maggio, nelle Marche dal 4 all’8 giugno e in Umbria dal 5 al 9 luglio.