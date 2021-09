Tempo di amichevoli per Trevi: prima uscita stagionale contro Jesi

Ricomincio da Tre…vi! Massimo Troisi non era certo umbro, ma si può scomodare volentieri uno dei suoi film più famosi per parlare della prima uscita stagionale del, formazione che parteciperà alla Serie B1 in questa stagione 2021-2022 che partirà a breve. Il campionato inizierà ufficialmente a ottobre, intanto c’è spazio per un’amichevole che fornirà senza dubbio degli spunti preziosi sullo stato di forma delle ragazze guidate da coach. Domani, giovedì 16 settembre 2021, le atlete trevane si confronteranno con un’altra squadra che è inserita nello stesso girone di B1, vale a dire la Pieralisi Volley Jesi.

La Lucky Wind sta affinando la preparazione e le impressioni per il momento sono più che positive. Sarà il campionato numero 38 in questa categoria per la compagine umbra, una realtà che vuole consolidarsi ed essere ancora più ambiziosa. A conferma dell’ottimismo che aleggia nell’ambiente ci sono le parole di mister Sperandio di qualche giorno fa. Il tecnico ha parlato di un “gruppo competitivo e soddisfacente”, oltre a rilasciare una frase che fa intendere quali potrebbero essere gli obiettivi stagionali: “Se il buongiorno si vede dal mattino, siamo sulla buona strada”.

L’allenatore si è anche rivolto ai tifosi del Trevi Volley, invitandoli ad un sostegno caldo e incondizionato: “Vi vogliamo vedere tornare al palazzetto come una volta. Ci sono stati degli anni in cui tanti ragazzi ci seguivano dedicandoci bellissimi striscioni come si vede ancora guardando verso gli spalti. L’anno scorso l’assenza del pubblico ha condizionato il clima delle partite”. Si procederà con estrema cautela, ufficializzando gli obiettivi volta per volta: d’altronde, il nome antico di Trevi, Trebiae, significa proprio costruire, lo stesso compito che queste ragazze sono chiamate ad assolvere, costruire un campionato di livello settimana dopo settimana.