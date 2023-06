Alessia Lillacci lascia la Lucky Wind Trevi, ma rimane a giocare in Umbria

Alessia Lillacci, libero della Lucky Wind Trevi, ha deciso di lasciare la formazione umbra che merita nella Serie B1 del volley femminile, ma non la sua regione di appartenenza. La giocatrice perugina, infatti, ha accettato l’offerta della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, dunque giocherà nella sua città e militerà in A2.

Queste le sue prime dichiarazioni al termine dell’accordo: “La scelta per me ovviamente è stata facilissima e velocissima dato che il DS Ambroglini è stato molto chiaro ed esplicativo su quali sono le ambizioni e la struttura del progetto per questa stagione. Da parte mia era difficile dire di no, avere l’opportunità di esordire in Serie A non capita tutti i giorni, figurati se poi capita con la squadra della città in cui sono nata, in cui ci sono i miei cari, dove vado all’università, diciamo che ho colto al volo l’opportunità. So che il campionato di Serie A è molto lungo e molto difficile e che le ambizioni della Bartoccini-Fortinfissi Perugia sono molto alte, mi auguro di trovare un bel gruppo, così per cominciare potremo lavorare bene in palestra con tranquillità, per poi finire raccogliendone i frutti nelle giornate di Campionato. Per me sarà il primo anno in Serie A2 come dicevo quindi per me ci sarà molto da imparare sia a livello tecnico che dal punto di vista dell’attitudine mentale, ovviamente cercherò di prendere tutto quello che riuscirò ad apprendere dalle mie compagne, da chi ricopre il mio stesso ruolo che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, dallo staff tecnico e da quello dirigenziale, è un ambiente che può dami molto quindi sarò a disposizione con il massimo impegno e per cercare di dare il mio contributo“.