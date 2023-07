Alessia Corradetti sbarca a Trevi: la Lucky Wind si assicura una schiacciatrice forte e affidabile

Continua la campagna di rafforzamento della Lucky Wind Trevi in vista dell'imminente stagione sportiva nel campionato di Serie B1 di volley femminile. La società umbra si è infatti assicurata le prestazioni della schiacciatrice Alessia Corradetti. Classe 2001 per 176 cm di altezza, la giocatrice muove i primi passi nelle giovanili del Volley Friends Roma, squadra con la quale debutta in Serie C nel corso della stagione 2018-2019. Nelle due stagioni successive veste invece la casacca della Polisportiva C88 in Serie B2, prima e l'esordio in Serie B1.

Passa alla Pallavolo Teatina nel 2021-2022 sempre nella terza categoria nazionale del volley femminile, mentre nell’annata appena trascorsa ha difeso i colori della Tecnimetal Piadena, compagine cremonese che ha fatto parte del gruppo C della Serie B1. Si tratta di una pedina giovane ma di sicura affidabilità a disposizione di Mister Camiolo. Ad Alessia, la Lucky Wind Trevi ha voluto esprimere il suo più grande in bocca al lupo per la nuova avventura che comincerà a breve.