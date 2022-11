A2: la caparbietà e una super Salinas non bastano alla 3M Perugia, a Vicenza ko in 4 set

Il taraflex dell’Anthea Vicenza non è stato purtroppo quello della prima vittoria stagionale per la 3M Perugia. Le venete si sono imposte 3-1, lasciando l’amaro in bocca alle biancorosse che hanno comunque dato filo da torcere alle padrone di casa. Umbre caparbie e brave a riaprire il discorso nel terzo set (10 punti di Salinas, poi saranno 14 totali) e nel complesso a giocare a viso aperto nonostante la situazione-infortuni sempre aperta, pur recuperando Traballi (17 punti, top scorer).

Nel primo set Vicenza parte bene allungando sul 10-6 con Galazzo, protagonista anche dell’ace del 13-7. Kavalenka firma l’attacco che vale il 18-8 (time out umbro), Perugia risponde bene e arriva a -5, ma la rimonta si infrange contro il muro di Cheli (25-20). Nella seconda frazione, la 3M è presa per mano da Salinas (5-8). Farina accorcia (10-12), Panucci griffa la parità a quota 13, poi la stessa banda umbra fa la differenza e permette alla squadra di Marangi di riaprire l’incontro.

Nella terza frazione, l’Anthea è in vantaggio 11-8, dilatando poi il divario con Farina e Panucci (16-11 e 18-13). Legros buca due volte il muro perugino (21-15), le ospiti resistono (23-21), ma l’attacco di Kavalenka e l’ace dell’americana sanciscono il 25-21 che vale il 2-1.

L’Anthea vola sulle ali dell’entusiasmo in avvio di quarto set: Cheli attacca di potenza per il 6-2, Panucci va a ruota e Kavalenka trova il mani out del 12-5. Farina vale il doppiaggio nel punteggio (16-8) e la strada è tutta in discesa per le biancorosse, che chiudono 25-13 con capitan Cheli al servizio. Domenica prossima Perugia ospiterà in casa la temibile e sfrontata Libertas Martignacco. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA-3M PERUGIA 3-1 (25-20, 19-25, 25-21, 25-13)

VICENZA: Legros 10, Galazzo 5, Groff, Panucci 8, Kavalenka 19, Cheli 12, Ottino, Farina 14, Formaggio (L), Digonzelli, Del Federico, Munaron. N.e.: Martinez, Ghirini (L). All. Iosi.

PERUGIA: Agbortabi 5, Traballi 17, Salinas 14, Bosi, Rota (L), Patasce 1, Negri 5, Giudici 11, Manig 2. N.e.: Pero, Dalla Rosa. All.: Marangi