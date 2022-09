Volley femminile A2, nuovo rinforzo per la 3M Perugia: ingaggiata Candela Sol Salinas

Altro acquisto importante messo a segno dalla dirigenza della 3M Pallavolo Perugia. Il reparto schiacciatori si rinforza con l’arrivo dell’argentina Candela Sol Salinas. La laterale di Buenos Aires, classe 2000, è reduce da una stagione in Belgio tra le fila dello Charleroi. Vanta già un’esperienza nell’A2 italiana con Sassuolo. Attualmente è impegnata con la selezione albiceleste per la Coppa del mondo e raggiungerà Perugia solo più avanti.

Intanto Candela si presenta così: “Sono molto felice di poter condividere questa nuova stagione con la 3M Perugia. Sento che sarà una grande sfida e questo mi entusiasma molto. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra in tutto ciò che è necessario, voglio lasciare il club il più in alto possibile. Apprezzo la fiducia che mi è stata data e farò del mio meglio. Ora inizieranno gli allenamenti e non sarò presente poiché rappresenterò il mio paese nella coppa del mondo. Ma non appena avrò finito raggiungerò la squadra. Spero che i tifosi ci accompagnino e ci sostengano durante questa stagione, non vedo l’ora di conoscerli. Gli mando un bacio, ci vediamo presto”.