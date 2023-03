A2. Falsa partenza per la 3M Perugia nella Pool Salvezza: Offanengo vince 3-0

Squadra in casa

Squadra in casa 3M Perugia

La 3M Pallavolo Perugia parte male nella Pool salvezza di Serie A2. Tra le mura di casa del PalaPellini, nel pomeriggio di domenica 12 marzo, arriva una brutta sconfitta per 0-3 ad opera di Offanengo. Le biancorosse, prive di Traballi (ancora problemi fisici per lei), non riescono mai realmente ad impensierire le lombarde che nella seconda metà dei set riescono sempre a trovare allunghi decisivi. L’Mvp del match è l’attaccante lombarda Francesca Trevisan, autrice di 21 punti e di tante giocate apprezzabili.

Tanto scoramento nel finale di gara per le biancorosse che torneranno in campo domenica 19 marzo nella tana di Montale. Primo set in cui Perugia e Offanengo si alternano nella conduzione. L’equilibrio viene spezzato dopo il 14 pari con le ragazze di Bolzoni che vanno sul +3 e conducono senza troppi problemi fino a quando Perugia si riavvicina sul 20-21. Le biancorosse però si spengono sul più bello e Trevisan e compagne chiudono sul 21-25. Il secondo parziale ricalca sostanzialmente il primo. La 3M parte bene e va addirittura sopra di tre sull’11-8, salvo spengersi ancora una volta e subire la rimonta di Offanengo che si prende anche il secondo set con il punteggio di 22-25.

Nel terzo set le ragazze di Marangi appaiono scoraggiate e fuori dalla partita sin dai primi scambi. Il primo grosso vantaggio arriva con l’ace di Martinelli sul 10-14. Il resto è pura accademia per Offanengo che chiude il match con un 17-25. Così la centrale Marta Pero a fine gara: “C’è molta amarezza e delusione in questo momento. È difficile commentare una gara sottotono contro un avversario che era comunque ampiamente alla nostra portata. Sinceramente non mi interessa molto del prossimo avversario, meglio concentrarci su noi stesse e sui nostri problemi”. Il tabellino del match:

3M PERUGIA-CHROMAVIS OFFANENGO 0-3 (21-25, 22-25, 17-25)

PERUGIA: Manig 2, Giudici 12, Negri 2, Agbortabi 7, Salinas 12, Patasce 5, Pero 1, Bosi 1, Rota (L). N.e.: Traballi. All.: Marangi

OFFANENGO: Cattaneo 10, Anello I., Martinelli 8, Anello L. 5, Marchesi, Nelson 1, Menegaldo, Trevisan 21, Galletti 2, Bartesaghi 5, Casarotti, Porzio (L). N.e.: Tommasini, Pomili. All.: Bolzoni