Serie D: Follonica Gavorrano corsaro in casa del Tiferno

TIFERNO: Guerri, Sensi (Bux), Avellini (Piselli), Tersini, Ruggeri, Mariucci (Khammar), Cappa (D'Urso), Massai, Battellini, Evangelista (De Santis), Bagnolo. Allenatore: Machi

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Coccia, Del Rosso (Lo Sicco), Grifoni, Origlio, Tiganj (Fontana), Mugelli (Giustarini), Iacullo (Arduini), Sylla (Liurni), Berardi, Ampollini. Allenatore: Bonura

ARBITRO: Ranieri di Como

RETI: 13' pt Mugelli, 35' pt Tiganj

Brusco stop del Tiferno, che esce sconfitto nella gara casalinga contro il Follonica Gavorrano per 2-0. La squadra di Machi si trova sempre in scia della zona playoff, distante tre punti, però non riesce a replicare ai due gol ospiti arrivati nella prima frazione che hanno deciso il match. Dopo un buon avvio dei padroni di casa, Mugelli trova al tredicesimo minuto il gol con cui sblocca la partita in favore concretizzando un assist di Tiganj. Sempre l'uomo assist stavolta si tramuta in goleador prima dell'intervallo, dribblando in area un diretto avversario e scaricando verso la porta difesa da Guerri un preciso diagonale per il raddoppio. Nella ripresa, il Tiferno si riversa in avanti nel tentativo di riaprire il match, senza però trovare il guizzo giusto per accorciare le distanze. Finisce 2-0 per il Follonica Gavorrano.