Serie D: è Alessandria il nuovo allenatore del Città di Castello

Dopo la presentazione del nuovo Cda e del nuovo ds, ora è giunta la scelta per quanto riguarda l'allenatore. Sarà Antonio Alessandria a guidare il Città di Castello nella prossima. La società tifernate ha comunicato la scelta in via ufficiale nel pomeriggio di oggi. Alessandria è reduce dalla guida del Lornano Badesse e in carriera ha condotto anche Cannara e Subasio, oltre ad aver sfiorato lo scudetto con la Berretti dell'Arezzo e aver ricoperto il ruolo di vice nella Ternana 2016\2017.

