Serie D: Vagaggini direttore sportivo del Città di Castello

Renato Vagaggini nuovo direttore sportivo del Città di Castello. L'ex direttore generale della Pinaese è stato ufficializzato dalla società tiferante con una nota sui canali ufficiali.

"Nel pomeriggio è stato ufficializzato dal neo presidente Paolo Cangi l'ingresso di Renato Vagaggini come direttore sportivo dell'Ac Città di Castello. Vagaggini, toscano, vanta un'importante esperienza come direttore generale della società US Pianese. Buon lavoro al nuovo direttore sportivo".