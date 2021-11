Serie D: il Cannara cade colpito dal tris del Gavorrano

CANNARA: Lori, Lucentini (Xepapadikis), Cerboni, Doko (Fondi), Corrado (Fondi), De Sanctis (Moracci), Mattia, Mangiaratti (Fondi), Bokoko, Bazzoffia, Di Giovanni (Faraghini). (A disposizione: Cocchini, Frustini, Belloni, Porzi) Allenatore: Brevi

FOLLONIA GAVORRANO: Nannelli, Bruni, Dierna, Rosati (Grifoni), Mugelli (Trovade), Fremura, Berardi, Lo Sicco (Del Rosso), Arduini (Francavilla), Fontana (Tascini), Ampollini. (A disposizione: Ombra, Fofana, Giustarini, Rosini). Allenatore:: Bonura

ARBITRO: Gandino di Alessandria

RETI: 3′ pt Berardi (G), 35′ pt Mugelli (G), 17′ st Fontana (G)

NOTE: Espulso al 10′ Cerboni (C)

Il Cannara rimane in dieci e nulla può contro la qualità del Gavorrano, che esce dal campo con i tre punti in tasca dopo aver rifilato un tris ai padroni di casa. Troppo pesante l'inferiorità numerica per i ragazzi di mister Brevi. Così, gli ospiti ne hanno approfittato chiudendo già nel primo tempo la contesa, vittoria suggellata dal terzo gol nella ripresa. Pronti via, dopo appena tre minuti Gavorrano in vantaggio: cross dalla sinistra e Berardi di testa apre le marcature. Poco dopo, ecco la mazzata per il Cannara. Fallo al limite dell'area di Cerboni che viene allontanato dal campo dal direttore di gara Gandino. Poco dopo la mezz'ora, Lori si esalta ma sulla respinta Mugelli mette in porta il raddoppio. La gara si chiude nella seconda frazione, quando Fontana servito da Rosati infligge il tris definitivo alla gara.