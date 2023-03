Calcio serie B, Perugia - Reggina non si giocherà

Gli eventi sismici delle ultime ore non potevano non riflettersi anche su quelli sportivi in programma. E così, al termine di una riunione tenutasi in Prefettura, è stato deciso di rinviare a data da destinarsi la partita tra Perugia e Reggina che si sarebbe dovuto disputare domani alle ore 14 allo stadio Renato Curi.

Il sopralluogo effettuato all'impianto che avrebbe dovuto ospitare l'incontro non avrebbe fatto evidenziare particolari criticità, ma la situazione di incertezza legata al possibile perdurare dello sciame sismico avrebbero fatto propendere le autorità competenti a vietarne almeno temporanamente l'agibilità.

Manca ancora la nota ufficiale ma il rinvio è oramai cosa fatta: è notizia di poco fa, divulgata dal sito www.alfredopedulla.com, che la squadra calabrese, già in ritiro a Roma da ieri, sta raggiungendo Fiumicino per rientrare a casa. Non si recupererà sicuramente domenica e lunedì come si poteva sperare inizialmente, almeno così sembra.

Notizia in aggiornamento