Promozione: il Castel del Piano ha scelto, è Grilli il nuovo allenatore

Il Castel del Piano ha scelto: sarà Luca Grilli il nuovo allenatore della prima squadra. L'ex mister di Bastia e Castiglione del Lago inizierà la sua nuova avventura nella prossima sfida casalinga contro la Pievese. Fatale per mister Giulio Biocca l'ultima sconfitta in campionato contro la Grifo Sigillo, con il Castel del Piano che ora si trova a due punti dalla zona playoff nel girone A di Promozione dopo un buon avvio in stagione.

"A mister Grilli - si legge nel post societario - va un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo. Domani primo allenamento del nuovo allenatore".