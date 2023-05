Calcio, Promozione Girone B Playoff: Spoleto alla finalissima con brivido

Una finale per cuori forti quella tra Spoleto e Bastia: il risultato finale è un 1 a 1 maturato nei minuti conclusivi dei tempi supplementari, grazie alle reti di Sedran per il Bastia al quinto minuto del secondo tempo supplementare e a quella del definitivo 1 a 1 segnata da Paganelli in pieno recupero.

Lo Spoleto accede, così, alla finalissima contro il Tavernelle in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della regular season.

Questo il tabellino del match di Spoleto:

Spoleto – Bastia 0 – 0 (1 – 1 dts)

Reti: 110' Sedran (B), 121' Paganelli (S)

Arbitro: Pietro Aloi della sezione di Gubbio

Assistenti: Ettore Caravella e Chiara Trotta della sezione di Perugia