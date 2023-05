Calcio, Promozione Girone A Playoff: il programma della finale

E’ in programma domani la finale dei playoff del Girone A tra Tavernelle e Pietralunghese, per determinare quale squadra andrà a giocare la finalissima contro la vincente della finale del Girone B per accedere al prossimo campionato di Eccellenza. La squadra di casa ha a disposizione due risultati su tre al 120’: in caso di parità al 90’ si procede con i supplementari, se il risultato persiste, passa il Tavernelle in virtù di un miglior piazzamento in regular season.

Si gioca sul campo del Tavernelle domani alle ore 16:

Tavernelle – Pietralunghese

Arbitro: Manuel Palombi della sezione di Terni

Assistenti: Elia Costantini e Pietro Benedetti della sezione di Foligno