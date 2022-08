Promozione: doppio colpo di mercato per il Bevagna

Duplice colpo di mercato in entrata per il Bevagna. La società neopromossa nel campionato di Promozione si sta attrezzando in questa finestra di mercato per presentarsi al meglio ai nastri di partenza della nuova avventura. Il direttore sportivo Alessandro Donati ha ufficializzato nelle ultime ore l'approdo in squadra di due giocatori importanti.

Sono arrivati così l'attaccante Alberto D'Onofrio, ex di Viole, Palazzo e Angelana,nell'ultima stagione in Toscana con le maglie del Rassina e del Sansovino. Insieme a lui in gialloblù spazio anche all'esterno Daniele Giardini, classe '93, nelle ultime stagioni militante nella squadra di calcio a cinque del Bastardo.

Come riportato dalla società nei canali social, gli ultimi due acquisti vanno a completare l'organico a disposizione di mister Taccucci: "Acquisti importanti per mister Taccucci e Donati - si legge nella nota-. Arrivano per completare la rosa un attaccante e un esterno sinistro, Alberto D'Onofrio e Daniele Giardini, due ottimi ragazzi che hanno sposato il progetto gialloblù. Si può dire che il Bevagna con questi due ottimi acquisti possa aver concluso il mercato e affrontare di nuovo il campionato di Promozione. Un grande in bocca al lupo da tutti noi".