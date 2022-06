Promozione: colpo Sigillo, dal Branca arriva Gilardi

Super colpo della Grifo Sigillo in sede di mercato. Il presidente Bazzucchini ha infatti ufficializzato l'arrivo dell'esperto difensore Mauro Gilardi dal Branca. Classe '82, Gilardi per la prima volta è sceso di categoria, dall'Eccellenza alla Promozione, per aiutare la Grifo nel prossimo campionato.

La società ha voluto presentare la comunicazione ufficiale sui canali social così, non nascondendo l'euforia per un colpo di mercato da novanta: "Non ha bisogno di presentazioni perché la sua fama lo anticipa ovunque. Dall’Eccellenza dell’Asd Branca arriva Mauro Gilardi, difensore di spessore ed esperienza che andrà a rafforzare il reparto difensivo. E visto la ricorrenza dei 90 anni della Lego, ecco Brickman, ovvero l’uomo dei mattoncini, che costruirà il muro impenetrabile della nostra difesa".